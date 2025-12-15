搶國旅商機不能忽視年輕族群 2025校園國際金旅獎行程設計運動休閒夯

搶國旅商機不能忽視年輕族群，2025校園國際金旅獎行程設計競賽，淡江大學觀光系學生陳莆堡作品「潭然一新 玩美出擊」獲得全國冠軍。（圖：寇世菁攝）

搶國旅商機，年輕族群也不容小覷，品保協會「2025校園國際金旅獎」行程設計競賽，日前頒獎，淡江大學觀光系學生陳莆堡作品「潭然一新 玩美出擊」，獲得「運動休閒」組冠軍，結合中部日月潭泳渡和賽車體驗，規劃三日小旅行，動靜皆宜，獲得業界看好，觀光署副署長黃荷婷頒獎時鼓勵年輕人行腳台灣，用旅遊訴說台灣的故事。

中華民國品保協會為促進觀光產業發展，致力開發更優質且具競爭力的旅遊行程，每年舉辦旅遊屆奧斯卡獎之稱的國際金旅獎，希望國旅振興，不只吸引軍公教人員，更希望吸引年輕族群，因此向大專院校招手，舉辦校園國際金旅獎，鼓勵年輕世代發揮創意，品保協會「2025校園國際金旅獎」行程設計競賽，日前舉行頒獎，淡江大學觀光系學生陳莆堡作品「潭然一新 玩美出擊」，獲得「運動休閒」組冠軍，結合知名的日月潭泳渡和台中遊樂園的賽車體驗，規劃三日小旅行，動靜皆宜的特色，相當獲得業界看好，認為可望吸引年輕族群。

陳莆堡分享，當初決定畢業專題方向時，老師建議可以同時報名「校園國際金旅獎」，同學3人便以此為目標，展開準備。作品「潭然一新 玩美出擊」，以「運動休閒」為主題，團隊發揮創意，將台灣知名的「日月潭泳渡」活動納入行程，並結合近年在國內逐漸興起的賽車體驗，凸顯動靜皆宜的旅遊特色。他坦言，最大的挑戰是沒有實際依照設計好的行程去跑過，只能透過不斷模擬與修正來完善內容。談到參賽收穫，陳莆堡認為，這次比賽更真實呈現旅行社在設計產品時會面臨的考量，例如預算、售價、成本配置等。他說：這也讓他們更能理解產業實際運作的難度，也累積到未來能應用的寶貴經驗。雖然未來3人可能各自走向不同的職涯方向，但他相信在某個階段仍會與觀光產業有所連結，而這次比賽就是個重要的養分。

提振國旅，交通部觀光署2026國旅補助，平日住宿補貼，最高2000元，除了「平日國旅優惠方案」，還有「生日住宿優惠方案」、「遊樂園留宿方案」、「企業員工國內旅遊獎勵方案」及「Taiwan PASS平日國旅優惠方案」等5項，預估總預算約20多億元，盼鼓勵國人平日出遊、連續住宿。交通部觀光署副署長黃荷婷出席「2025校園國際金旅獎」頒獎典禮時，肯定得獎同學的創意旅遊行程設計，也鼓勵年輕人多多行腳台灣，用旅遊分享台灣的故事。（寇世菁報導）