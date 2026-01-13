搶圍爐商機！ 小北百貨、連鎖藥局也賣年菜

農曆春節即將到來，各大業者搶攻年菜商機，除了傳統餐飲業者，就連藥局通路、賣生活五金的小北百貨等非餐飲本業的店家也推出台式年菜組合。

小北百貨推出年菜。（圖／小北百貨官網）

潮品集潮州餐廳

由掌杓50餘年的何炳木榮譽主廚，精心設計2026旺年菜常溫外帶，包含多道潮式豪華年味，潮品集以美味佳餚與您同慶新年不打烊。而饕家們引頸期盼、由主廚團隊精心製作的「潮品集」年節禮盒，款款經典、風味絕佳，讓您風光送上心坎禮，與親朋好友分享新年氛圍與潮式美味。潮運開席「金馬迎春組-十人年菜」23800元 （原價32000元）、潮滿海陸「鴻運組-六人年菜」18800元 （原價24000元）、潮味嚴選「旺福組-六人年菜」11800元 （原價14600元）。

廣告 廣告

潮品集潮州餐廳推出年菜。（圖／翻攝自潮品集潮州餐廳臉書粉專）

餐廳年菜訂購日：即日起~2026/02/12（一）

線上預購訂購日: 即日起~2026/02/06（五）

年菜提貨日：2026/2/16（一）-2/21（六）。

02/16（一）提貨時段：15:00/15:30/16:00

02/17（二）-02/21（六）提貨時段：11:30/17:30。

年節禮盒提貨日：2025/12/16（二）-2026/2/16（一）

年節禮盒提貨時間: 11:00- 20:00

小北百貨

小北百貨今年跨界推出年菜組合，包含佛跳牆、滷元蹄、清蒸魚、人參雞、米糕等傳統菜色。團圓發財價只要2499元。

小北百貨推出年菜。（圖／小北百貨官網）

躍獅藥局

連鎖藥局躍獅藥局與米食品牌呷七碗聯名合作，澎派年菜組合不管是小家庭還是大家庭團圓，輕鬆訂購即可宅配到府。下單日期只到今天為止。下單地點可至全台躍獅藥局門市。冷凍宅配出貨日期：2/5~2/10依訂單陸續寄出（不含離島），無法指定到貨日期，寄出後約1~3個工作天送達。

連鎖藥局躍獅藥局與米食品牌「呷七碗」聯名合作推出過年年菜。（圖／翻攝自躍獅藥局官網，下同）

延伸閱讀

馬卡龍取名「青堤」遭炎上！基隆甜點店發聲：不排除報警

當兵吃什麼？網友選出「3大地獄料理」 掀全網創傷回憶

士林道路出現「大」圓環 網酸：三寶會不會直接輾過