搶在普京和習近平之前！以色列總理納坦雅胡率先響應，同意加入川普版「新聯合國」
由美國總統川普（Donald Trump）主導成立、被外界戲稱新版聯合國的「和平委員會」（Board of Peace），在白宮大量向各國領袖發出邀請，甚至傳出川普要以更多關稅，威脅拒絕參與的大國後，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在第一時間接受邀約，同意成為委員會一份子。
有趣的是，和平委員會原先成立主要目的，是為了專責監督加薩（Gaza）執行停火協議所有規範，但隨著川普政府卻陸續向數十國發出邀請，讓其組織莫名擴大規模，華府似乎想成立另一個「處理全球衝突的外交平台」。
而且這個完全以美國利益、或是川普團隊觀點為出發點的平台，委員會邀請名單選擇，似乎完全不考慮既有國際政治或地緣矛盾。舉例來說，剛剛宣告加入的以色列，其實對於成員名單非常不滿，認為美國邀請土耳其加入，而且事前沒有跟他們進行協調，讓以國極右派非常不滿，甚至一度揚言拒絕參與、打算自己處理管制加薩地區。
雖然納坦雅胡最終拍板定案，同意以色列成為委員會一員，但立場強硬的財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）堅持反對態度，主張以色列、應單方面主導加薩未來所有安排。
目前已確認加入和平委員會的國家，包含阿拉伯聯合大公國（UAE）、摩洛哥、越南、白俄羅斯、匈牙利、哈薩克與阿根廷；英國、俄羅斯、中國及歐盟執委會則證實收到邀請，但這些關鍵要角，似乎都不願意第一時間做出回應。
有關和平委員會「取代」聯合國一說，主要是川普日前在被外媒提問時，當談到有關該委員會的功能，是否會取代現有國際協商主體時，一向對這個國際組織頗有怨言的他，毫不猶豫地表示「有可能」。川普砲轟聯合國，認為它長年沒有發揮應有功能。這番言論隨即引發歐洲各國警戒，法國外長巴侯（Jean-Noël Barrot）明確表示，巴黎雖支持美方提出的和平方案，但反對任何取代聯合國的組織架構。
此外，美國除了計畫籌組和平委員會，白宮還同步宣布、成立名為「加薩執行委員會」（Gaza Executive Board）的組織，負責停火協議第二階段，管理部署國際安全部隊、解除哈瑪斯（Hamas）武裝及該地區戰後重建等事宜。而首屆常駐代表，將由前聯合國中東特使、保加利亞籍外交官姆拉德諾夫（Nickolay Mladenov）擔任。
