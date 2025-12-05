搶在演唱會前！F3＋五月天阿信＋周杰倫世紀合體 天王出難題考他

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信傳奇合唱全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉於今（5）日傍晚5點全球同步數位上線。該曲由周杰倫作曲、五月天阿信作詞，世紀級強強聯手，打造「F✦ FOREVER」永恆之曲〈恆星不忘Forever Forever〉。

周渝民（左起）、吳建豪、周杰倫、言承旭、五月天阿信聯手推出新歌。（圖／相信音樂提供）

言承旭、吳建豪、周渝民日前傳出將在12月19日至22日於上海舉行演唱會，搶在演唱會前，他們與五月天阿信、周杰倫聯手推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，「恆星不忘Forever Forever」是一種信念，也是成長的淬煉，無論你走到哪 ，也要在同一片天空下發光。言承旭、吳建豪、周渝民在戲劇、電影、音樂各有一片天的三人，多年後三人再次在樂壇攜手合作，又有周杰倫、五月天阿信助陣，五人唱得開心，也玩得盡興，也從中獲得感動。吳建豪說：「這首歌的旋律和歌詞，很打動我整個人的靈魂。」包容年輕的自己，允許一切的發生，把最好的人事物留在身邊。

言承旭回想到過去的自己，他說：「因為經歷過很多事，經過了成長和包容，以前故事都會在心裡面流動著，大家現在還能再一起，很珍惜這樣緣份。其實就像阿信把我們聚在一起，很開心，並把能量散發出去。」周渝民感觸極深地說：「非常珍惜與我們共同成長、一路相伴的歌迷朋友們，是我們生命中最珍貴最美好的回憶，獻上〈恆星不忘Forever Forever〉，永永遠遠！重回最好的時光，永恆回憶就像恆星不忘。」早在五月天大巨蛋演唱會前一個月，五月天阿信就向周杰倫邀歌，周杰倫回：「不錯喔！」但轉眼大巨蛋唱完歌還沒收到歌曲，盼啊盼啊，到了9月，阿信再傳訊問周杰倫，周杰倫反出考題要阿信先寫詞，阿信說：「周杰倫知道我詞會卡很久，想說緩兵之計，沒想到我真的寫好了，我一把詞給他，他就像閃電般三天就寫好了。」

