搶在耶誕城前點亮市府門面 新北工務局升級人行步道完工

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市政府致力於實踐人本交通理念，耗時數月投入的「新北市政府前廣場周邊人行環境改善工程」，已於10月底提前竣工。此次工程範圍涵蓋新站路、新府路及中山路一段，總長達約460公尺，透過徹底翻新人行鋪面與樹穴優化，不僅大幅提升市府門面美學，更搶在年度盛事「新北歡樂耶誕城」前夕，為市民打造安全順暢的通行空間。

工務局長馮兆麟表示，市府以「府中雙城」作為城市品牌，核心目標始終是建構以人為本的環境。他指出，儘管廣場北側的縣民大道已完成改善，但東、西、南側的步道因長期使用已破損老化，加上路樹竄根造成嚴重高低差，行走安全堪憂，因此市府決議必須在今年內徹底翻修。

馮兆麟進一步說明，本次人行環境改善工程全面採灰色系鋪面設計，風格與縣民大道的廊道視覺保持一致。設計重點是消除路樹根系對鋪面的破壞，因此特別將樹穴加大，並調整地面坡度，徹底解決步道積水問題。

負責施工的養工處長鄭立輝補充，工程同步優化了17處斜坡道，改採兼具美觀和高維護年限的噴花地坪，並對142處樹穴進行了細緻處理，預防未來再度發生竄根問題。鄭立輝強調，本次改善總面積達4,035平方公尺，團隊成功在耶誕城啟動前如期完工，展現市府推動人行友善城市的決心與極高效率。

照片來源：新北市政府工務局提供

