搶在「吳姓女富豪」年底入住前開箱！「陶朱」首度曝光5億公設花園

「陶朱隱園」首筆交易「吳姓女富豪」目前已準備進入裝修階段，預計今年底將入住，因此搶先開放媒體參觀拍攝。（圖／林榮芳攝）

台北信義計畫區旋轉豪宅「陶朱隱園」，去年11月首度出現實價成交紀錄，據了解，買家「吳姓女富豪」目前已準備進入裝修階段，預計今年底將入住。在入住前夕，中華工程（2515）也首度揭開神秘面紗，開放媒體參觀拍攝，同時也喊出2026年銷售3戶的目標。

「全台最貴豪宅」名不虛傳，「陶朱隱園」去年11月首筆成交為17樓戶，總價11.1億元、含4個車位，權狀面積約337坪，拆算每坪約364萬元，創下實價登錄以來最高單價。

廣告 廣告

一樓迎賓大廳挑高6米且為360度，整體設計匯聚國內外頂尖設計師聯手操刀，並選用義大利手工訂製家具。（圖／黃耀徵攝）

據了解，由於17樓買主的吳姓女富豪，準備進入裝潢階段，預計今年底完工入住，且為自用，買家進駐後便會有更多安全及隱私上的考量，因此中工選在此時「開箱」讓媒體拍攝，也能拉高市場能見度並加速帶看動能。

今首度對外開放「陶朱隱園」公設區域，包括前後累計投入約5億元打造的1樓藝術大廳與生態庭園，甚至是民眾黨主席柯文哲曾經去唱歌的RF樓層，滿足外界好奇的眼光。

「陶朱隱園」除了選用義大利名牌家具，內外多處也可見金屬和竹編工藝。（圖／黃耀徵攝）

禮賓人員透露，來參觀的VIP客人，若是自住需求的，通常會比較在意安全與隱私性的問題；若是投資型的客人，會較關心價格多少、鄰居有誰。據了解，目前「陶朱隱園」共配置約4名禮賓人員，未來「吳姓女富豪」入住後，除了為VIP賞屋客導覽，也會銜接物管人員的工作。

「陶朱隱園」為中工與地主合作的合建案，歷經15年開發，共規劃20戶，其中12戶由中工分回，若以17樓實際成交價推估，這12戶潛在總銷金額上看100億元以上。

程安慈表示，「陶朱隱園」積極銷售中，鎖定國內外企業主、層峰人士，目前每週有5~6組符合資格審查的客戶參觀，全年目標希望至少銷售3 戶認列，3樓以上每坪開價300萬元，實際成交價則視樓層、視野與客戶條件議價，她也看好地段和產品稀有性，相信價格有往上的空間。

中工喊出今年「陶朱隱園」將以銷售3戶為目標。圖為游泳池。（圖／黃耀徵攝）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

霍諾德攀101掀模仿潮「已拉封鎖線禁止」 賈董：這行為不帥又愚蠢

學霸兒遭司機丟包快速道路被輾死 母悲痛相驗淚灑殯儀館

王識賢爆「婚宴演出放鳥」！新人崩潰要求違約金 經紀人傻眼曝實情