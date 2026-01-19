搶在「習川會」前！高市早苗可望3/20訪美 牢固美日關係

日媒引述日美外交消息人士18日透露，日本首相高市早苗首次訪美可望訂於3月20日，雙方已展開協調。報導指出，由於美國總統川普4月將訪問北京，與大陸國家主席習近平會談，高市希望搶在「習川會」前確認日美同盟牢固。

日本首相高市早苗。（圖／路透社）

《共同社》報導，在日本3月20日是「春分日」，也是包括週末在內的三連休第一天，為儘量減少對國會日程的影響，日方徵詢美方意向，據稱，美方對此也態度積極。此外，高市早苗即將宣布解散眾議院，並預計於2月8日投票，日美雙方將於選舉後，進行最後階段的磋商。不過，由於眾議院選舉仍充滿變數，因此高市訪美「也可能無法實現」，此外，還可能因2026年度預算案的國會審議日程而推遲。

報導分析指，由於近年中國大陸與北韓不斷強化軍力，高市與川普（Donald Trump）的會談，可望就加強日美同盟威懾力展開磋商。此外，總額550億美元的對美投資、加強稀土供應鏈韌性也可能成為議題，並可望發佈成果性文件。

