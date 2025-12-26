搶報冬令營！營隊「這類最夯」 家長搶訂30天寒假計畫

寒假即將到來！2025年冬季學校假期長達30天，家長們已爭相為孩子報名各式營隊。AI程式設計營隊成為最熱門選項，小五生也能一週內從零開始學習組裝AI智慧小車。運動營隊同樣廣受歡迎，混合型運動營隊更成新趨勢。價格從每天新台幣1000元的推廣營，到10萬元的海外營隊不等。救國團更推出811梯次活動，讓孩子走出戶外培養耐力和社交力。家長們希望孩子在漫長寒假中，透過營隊活動探索世界、學習新知！

明年寒假長達30天，AI、寫程式的營隊，很受到家長、學童喜愛。（圖／TVBS）

AI與程式設計營隊成為今年最受歡迎的選項之一。在這些營隊中，甚至小學五年級的學童也能在短短一週內從零開始學習組裝AI智慧小車，並進行程式設計。這種小車配備攝影機進行影像辨識，還有機械夾子等功能。AI程式相關營隊主辦方表示，目前報名情況已達九成滿額，許多家長希望孩子們能夠學習AI應用相關技能。除了AI智慧小車，這些營隊還提供3D建模等課程，讓孩子們能夠親手製作並實際應用所學。營隊通常根據三個不同的年齡區間開設課程，一個寒假提供多達8種不同主題的營隊選擇。

AI、寫程式相關營隊也會學系到3D建模等技能。（圖／奇點創意提供）

運動營隊同樣廣受歡迎，全台最大的兒童運動營隊之一表示，每年報名人數都有約一至兩成的成長。運動營隊執行長鍾嘉明表示，11月到12月通常是報名高峰期，到了1月就會進入報名尾聲。目前混合型運動營隊成為新趨勢，例如上午打籃球，下午打羽球再加上踢足球，讓孩子們能夠體驗多種運動項目。

運動冬令營也很受到歡迎，斯科特預估每年報名人數都有一到兩成穩定成長。（圖／斯科特運動營隊提供）

根據親子天下的報導，冬令營的價格區間相當廣泛。高規格海外營隊價格在6萬至10萬元之間，包含食宿和機票；精緻過夜營隊則是每天3000至5000元；一般推廣營隊價格較為親民，在1000至2500元之間。此外，也有一些高CP值的選擇，如科教館提供的AI相關課程，讓孩子們學習聊天機器人程式設計。針對高中生，則有專門探索科系選擇的營隊。

救國團也推鐵騎、健行等活動，主要目的是要推廣讓孩子走到戶外。（圖／救國團提供）

除了室內學習，也有許多營隊著重戶外活動。救國團推出的健走和鐵騎營隊，不僅讓孩子們有機會走出戶外，還能培養耐力和社交能力。據了解，救國團寒假活動多達811梯次，超過4萬7千人參加。在這30天的寒假期間，家長們希望孩子們不只待在家中，而是能夠透過各種營隊活動探索世界、學習新知識和技能。

