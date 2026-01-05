搶天冷商機！ 家居品牌.咖啡廳.迴轉壽司賣熱湯

台北市 / 綜合報導

在「小寒」這一天，不少人想來碗熱湯補一下。但除了常見的老店外，不少連鎖餐廳也嗅到商機。就有迴轉壽司店，不再只有冷冰冰的生魚片，麻油雞湯麵也吃得到。還有咖啡廳，也賣起藥燉排骨，就連知名瑞典家居品牌，也讓顧客喝到熱騰騰的羊肉湯。

熱騰騰的湯頭，不斷冒著熱氣，用湯匙一撈，滿滿的都是大塊羊肉，明明是異國風味十足的瑞典家居店，卻賣起在地藥膳口味的羊肉湯，讓顧客感到新奇，民眾說：「滿特別的，就是，因為我感覺這邊就是，頂多賣牛肉那些的，但沒想到會有這種熱湯。」民眾說：「是出來的時候才看到，不然原本走進去的話，會想點一下。」

民眾想要嚐鮮，業者也透露，從一月開賣到現在，單店已經達到400多碗的銷量，不只家居店，咖啡廳在天冷時節也不是只飄咖啡香，藥膳湯品當歸枸杞熬煮細燉，熱熱一碗湯剛起鍋就端上桌。

記者姚俐安說：「可以看到，我面前的這份套餐，品項是非常豐富，而藥膳排骨裡面的肉，也是非常的大塊，希望可以讓客人，更有飽足感。」咖啡廳業者金先生說：「天氣冷的時候，銷量就是會有，大幅的成長，大概是30%左右吧。」

迴轉壽司店裡不再只有低溫上桌的生魚片或軍艦壽司，麻油雞湯麵也來參一咖，香味四溢的湯頭，配上Q彈麵條，熱騰騰的台式風味也能吃到，業者趁著暖冬商機，融合店家特色推出各式各樣的料理，希望讓顧客在冷冷的冬天，好好補補身體。

