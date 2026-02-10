搶奪4兩金項鍊 嫌犯騎車落跑自摔遭逮 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】黃金價格持續暴漲，在這年關將近之時，更令不法人員覬覦；嘉義市即於2/9日下午發生一起銀樓搶案，一名張姓男子佯裝成客人，持刀到嘉義市東市場內銀樓，搶走一條四兩重金項鍊，但可能心虛緊張，於騎車逃逸時跌倒，被數位見義勇為的路過民眾和迅速趕抵現場的南門派出所員警制服、逮捕，全案於訊後依刑法搶奪罪移送嘉義地方檢察署偵辦。

嘉義市警二分局副分局長高文楷說明表示，該分局於2/9日14時接獲民眾報案，轄內某銀樓發生搶奪案件，員警獲報後立即啟動加強重要節日緊急應變機制，迅速調派線上巡邏警力趕赴現場實施攔截圍捕，迅速於案發現場附近與路過民眾成功圍捕查獲涉案張姓嫌犯1名，當場起獲遭搶奪市值約83萬元之4兩金項鍊及相關證物，全案迅速偵破，未造成其他人員傷亡，張嫌也於製作筆錄後，依搶奪罪移送地檢署複訊。

嘉義市警察局長陳明志於至南門所頒發破案獎金時指出，春節將近，金價高漲，呼籲銀樓業者應提高警覺做好防竊防搶措施，特別是監視器、警鈴及防盜鎖等安全設備配置更應加強，警方對任何不法行為，將採取零容忍，嚴懲不法，全力維護嘉義市治安。