搶好康！LINE Pay Money今上線 前100萬名「指定任務」享優惠
LINE Pay子公司連加電子支付全新電子支付服務「LINE Pay Money」今（3）天下午3點正式上線，為全台超過1310萬用戶帶來更完整、服務升級的行動支付體驗，LINE Pay為上線首波推出多重好康，宣布前100萬名完成指定任務，享保證3年合作銀行提領0手續費！
LINE Pay Money今天正式啟動服務，用戶更新LINE應用程式後，即可開通帳戶，立即享受「連結銀行帳戶」儲值與提領、「好友聊天快速轉帳」、「生活繳費」以及「乘車碼」便利生活。
延伸閱讀：跟iPASS MONEY分家！LINE Pay Money三步驟開通 五大QA一次看
另外，LINE Pay也祭出四大好康，包括開通帳戶抽最高LINE POINTS 88點；首次連結16家指定銀行送30元儲值金；連結19家合作銀行並完成首次好友轉帳可再抽最高88元優惠券；最後，合作銀行提領0手續費，前100萬名完成「開通、轉帳、付款」三大功能體驗的會員，再享保證3年提領至合作銀行帳戶0手續費優惠。
LINE Pay Money服務。圖／LINE
LINE Pay董事長丁雄注表示，LINE Pay致力讓支付變得更簡單、更好用，透過LINE Pay Money服務全面整合日常生活支付需求，從社群、好友聚餐到生活繳費等情境中，都能為用戶帶來更便利的體驗，未來也將持續拓展更多應用場景，為用戶全面升級生活中的每ㄧ刻。
責任編輯／張碧珊
