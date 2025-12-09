搶娶華納兄弟探索 派拉蒙、Netflix恐踩反壟斷紅線

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）在影視串流平台Netflix與華納兄弟探索宣布達成收購協議後，派拉蒙天空之舞開出1084億美元天價進行敵意併購，為好萊塢這家歷史悠久影視巨頭的未來增添更多不確定性。

經過數月競爭，Netflix上週擊敗派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）等競爭者，以每股約28美元，總價720億美元的價格，收購華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）旗下電視、電影製作及串流等業務，震撼全球影視業。

廣告 廣告

路透社報導，自2000年以來，華納母公司已歷經3次重大重組，而公司如今正迎來第4次劇變。

●目標超越迪士尼

假如派拉蒙成功收購華納兄弟探索，合併後的公司在美國與加拿大的電影票房市占率將超越目前主宰市場的迪士尼（Disney）。

儘管Disney+在串流市場仍是一大競爭者，擁有全球15%月活躍用戶市占率，但市場研究公司Sensor Tower指出，其個別用戶參與度仍略遜於Netflix與HBO Max。 這項潛在收購案也將強化派拉蒙的內容競爭力，一旦與HBO Max整合，派拉蒙將擁有如「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）、「繼承之戰」（Succession）及「火線重案組」（The Wire）、「黑道家族」（The Sopranos）等經典影集。

●YouTube持續擴大市占率

Alphabet旗下影音平台YouTube憑藉使用者生成內容、廣告收入與直播服務優勢稱霸群雄，穩居全球串流觀看時間之冠。

YouTube今年3月表示，付費訂閱人數超過1.25億，但這個數字包含了免費試用的用戶。

根據Sensor Tower，在本季度，YouTube的全球行動版應用程式（App）月活躍用戶約達29億，超過Netflix、Disney+、HBO Max、Paramount+與Peacock的總和。

根據Nielsen數據，今年10月，YouTube在美國串流平台的觀看占比達12.9%，其次是Netflix的8%。

●好萊塢的關鍵時刻 華納兄弟探索股價今天收漲逾4%，反映市場期待其未來併購前景，將成重塑媒體產業版圖最具影響力的事件之一。

自9月傳出派拉蒙有意收購這家公司以來，華納兄弟探索的市值已翻倍至超過600億美元。

eMarketer分析師貝尼斯（Ross Benes）指出，派拉蒙和Netflix本來就很願意砸錢製作內容，任何一方成功併購華納兄弟探索，市場集中度都會變得更高，可能引發反壟斷疑慮。

●債務問題

華納兄弟探索目前負債約350億美元，意味任何收購都將承擔沉重的債務。

在這樁潛在交易中，派拉蒙預計承擔華納兄弟探索約300億美元債務，而Netflix則可能承擔約100億美元。（編譯：劉文瑜）1141209