搶季節轉換市場！樂天旅遊指定住宿85折 雄獅推北半球「4大絕美花季」
隨著日本即將邁入為期90天的深冬黃金期，冰瀑、流冰與樹冰構成的3大冬季奇景陸續進入最具代表性的季節狀態。據日本國家旅遊局資料，這段時間的日本是自然景觀最壯麗的時節，而樂天旅遊同步推出「SUPER SALE」，全站指定住宿85折、12月12日當日再加碼12%優惠，讓旅客能以更高彈性規劃深冬行程。
緊接著，每年1到3月，北半球氣候轉暖，旅遊市場也隨之迎來賞花熱潮。從日本櫻前線到北歐粉櫻大道，各地花季旅遊商品已提早開跑，雄獅旅遊（2731）也推出多條賞花系列商品，搶攻明年3至4月出境賞花商機。
為何冬季是日本旅遊最迷人的時節？
日本自12月下旬起進入約90天的「深冬黃金期」，這段期間的冰瀑、流冰與樹冰景觀陸續達到最成熟狀態。熟悉日本氣候節奏的旅客，往往鎖定這一季，只為一次收錄3大冬季奇景。
樹冰：青森八甲田山的「雪怪森林」在強風中凝結出奇幻銀白世界。
冰瀑：山梨千波瀑布結晶如水晶簾，陽光下閃耀藍白光譜。
流冰：北海道鄂霍次克海的破冰船航程，是觀賞漂浮冰原的代表體驗。
樂天旅遊行銷部經理陳忠豪表示，「日本具備距離近、航程短、景點集中等優勢，讓旅客能在單一旅程中收齊3大奇景。這90天的深冬檔期可說是每年最受期待的自然探索季節。」
如何用最划算價格鎖定冬日奇景？
樂天旅遊表示，12月「SUPER SALE」祭出指定住宿85折與12月12日加碼12%雙重優惠，兩項可同步使用。優惠涵蓋日本全區熱門地點，包括青森樹冰區、山梨冰瀑區與北海道流冰航程等深冬景點。
住宿適用期延伸至2026年11月，讓旅客無論安排冰雪行程或明年賞花假期，都能靈活運用早鳥優惠。
今年「出國賞花」熱潮比過去增加多少？
隨著春季將至，到每年3月，北半球各地準備進入百花齊放的季節，櫻花旅遊成為春季旅遊市場最受矚目的主題。據雄獅旅遊統計，2025年3至4月花季行程參團人次較2023年增加4倍，顯示民眾「出國賞花」的風氣正逐年升溫。
雄獅旅遊指出，除了日韓等短線賞櫻行程外，歐美長線賞花產品成長15%，北歐與美加地區成為新興熱門選擇。
歐洲也能賞櫻？北歐與美國如何成為新焦點？
雄獅旅遊也提到，北歐哥本哈根海濱的朗格麗尼公園每年4月中旬約有200棵櫻花同時綻放，粉色花海沿港灣鋪展，遠眺港景與雕塑交織出浪漫景緻。雄獅推出「北歐三國賞櫻之旅」，每人最低119,900元起，行程同時納入哈丹格峽灣與索格納峽灣，讓旅客一次體驗北歐春日的柔美與峽灣壯麗。
美國華盛頓的櫻花節則以數千株櫻花同時盛開聞名，雄獅推出「美加東櫻花節10日遊」每人108,900元起，安排搭乘波多馬克河遊船賞櫻、遊歷古蹟並延伸至尼加拉瀑布。想一次看盡西雅圖大學櫻花與三大國家公園者，也可選擇「美加西賞花10日遊」，最低82,900元起，刷指定信用卡再折1,000元。
日本賞櫻為何仍是經典首選？
日本依舊是台灣旅客最熟悉的賞櫻目的地。據往年櫻前線預測，櫻花約在3月下旬自南向北綻放。關東地區可賞東京小石川後樂園與新宿御苑，中部及北陸則有名古屋城、金澤兼六園等賞櫻名所。
雄獅推出「北陸春櫻之旅」，5天行程每人最低45,900元，保證入住兩晚萬怡酒店，並獨家規劃「櫻花樹下野餐體驗」，讓旅客能真正體會日式春日浪漫。
韓國花季又有什麼新亮點？
韓國除了釜山鎮海的經典櫻花外，濟州島山房山與東部花道每年3至4月間遍地盛開油菜花，金黃色花海與藍天海岸相映成趣，構成壯麗春景。
雄獅推出「花現濟州五星油菜櫻花好好逛5日」行程，每人最低18,800元起，不僅賞花也能體驗五星住宿與在地市集，滿足攝影愛好者與親子旅客的多樣需求。
