搶孤冠軍「戰神呂布」番刀幫叔殺債主…看他斷氣還洗劫屍體名錶

社會中心／屏東報導

宋男、尤姓叔侄因債務問題，將周男殺害。（圖／資料照）

屏東恆春「豎孤棚」冠軍旗手、有「戰神呂布」稱號的尤姓男子，為協助叔叔處理與周姓娛樂城老闆的200萬元債務糾紛，竟於2024年8月夥同叔叔及宋姓友人，設局將周男殺害後棄屍山區。屏東地院國民法官庭審理後，依殺人及遺棄屍體等罪，判處主謀尤姓叔叔有期徒刑16年6月、尤男11年2月，共犯宋男則判處2年6月徒刑。

回顧案情，本案起因於金錢糾紛。死者周姓男子在恆春經營娛樂城，綽號「矮子賢」，尤姓叔叔與宋姓友人分別積欠周男150萬元及50萬元債務。然而尤男、宋男還不出錢，遂心生歹念，於2024年8月14日晚間，以「商討還款」為藉口，將周男約出見面，實則暗藏殺機。

案發當時，雙方會合後，宋男佯稱車輛故障，誘騙周男下車查看。豈料周男才剛彎腰檢查，埋伏在旁的尤姓侄子立即取出預藏麻繩勒住其頸部，尤姓叔叔與宋男則持番刀朝周男猛砍。周男因傷勢過重當場死亡。

周男座車。（資料照）

令人髮指的是，3人犯案後不僅未罷手，更洗劫死者身上的現金及勞力士名錶，隨後駕駛周男車輛尋找棄屍地點。3人先將車牌丟棄於滿州常樂山區，再將遺體拋棄至里德山區，最後將死者座車棄置於案發地10公里外的牡丹鄉山區，企圖製造斷點。

全案曝光關鍵在於周妻察覺異狀。周妻向警方表示，丈夫出門後手機無故關機，直覺不對勁因而報警。警方調閱通聯紀錄與監視器，迅速鎖定並逮捕尤姓叔姪及宋男3人。

尤男侄子是兩屆搶孤冠軍攻旗手。（資料照）

值得注意的是，涉案的尤姓姪子在恆春當地小有名氣，曾於2019、2020年連續兩年奪下恆春豎孤棚冠軍，被譽為「恆春戰神呂布」。據悉，尤姓姪子與死者素不相識，僅因叔叔欠債便義氣用事涉入重罪，從昔日的搶孤風雲人物淪為殺人犯，令地方人士與參賽選手不勝唏噓。

屏東地方法院由國民法官專庭審理此案，26日宣判結果。法官認定尤姓叔姪手段兇殘，且犯後企圖湮滅證據，依殺人等罪判處尤姓叔叔有期徒刑16年6個月、尤姓姪子有期徒刑11年2個月；宋男則依妨害自由等罪判處有期徒刑2年6個月。全案可上訴。

不良行為，請勿模仿！

