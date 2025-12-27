搶孤冠軍「戰神呂布」番刀殺債主 悚！看他斷氣還洗劫屍體名錶

恆春地區知名的豎孤棚活動。取自交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處官網



屏東叔侄尤皇智、尤信予為搶孤棚活動的冠軍旗手，尤信予被稱為「戰神呂布」，卻於2024年初賽前，叔侄及宋姓友人聯手殺死經營娛樂城的57歲周姓男子「矮子賢」，全案起因於尤皇智欠周男200萬元。令人不寒而慄的是，將人殺害後，竟還洗劫屍體上的名錶和現金。

屏東地方法院國民法官法庭審理，26日依殺人等罪判處尤皇智有期徒刑16年6個月；尤信予11年2個月徒刑；宋男妨害自由等罪判處有期徒刑2年6個月。

全案發生在2024年8月間，死者「矮子賢」周男（46歲）是一家娛樂店老闆，借錢給尤男（47歲），周男要追討200萬債務，雙方相約商談，尤男帶著尤姓姪子（28歲）和宋男，並攜繩子、番刀一起到場。

談判過程起口角，持番刀猛砍「矮子賢」，3男等「矮子賢」斷氣，將人運至滿州山區棄屍，同時也棄車，拔掉車牌，並於過程中取走被害人身上現金、勞力士手錶及車內款項。

因「矮子賢」的妻子聯繫不上丈夫，向屏東縣警察局恆春分局報警，警方研判全案不單純，追出駭人殺人棄屍案，並逮人。

恆春豎孤棚活動是中元節時特有的民俗文化活動，早期作法是豎四根長度三丈六的原木，代表恆春城內四座古城，原木上塗滿易滑的牛油，下舖防護網、地板鋪細沙，防止意外。原木上再搭建孤棚，孤棚頂端插放一面錦旗，率先搶得錦旗者即為優勝。如今將四根原木柱改為卅六柱，參賽隊伍數相對就能擴增。

番刀砍死周姓男子（綽號：矮子賢）的三名男子，當時被警方依照殺人罪移送法辦。資料照。民眾提供

