搶完皮蛇疫苗換搶皮膚科？傳「黃牛代排」喊價1500元 最重可罰25萬

彰化先前才剛搶完皮蛇疫苗，現在連皮膚科也出現「一號難求」的情況，甚至傳出有「黃牛」代排。有一間專門治療異位性皮膚炎的皮膚科診所因看診人數多、名額有限，僅開放現場掛號，卻有人在網路上開價代排，一個號碼要價1500元。目前彰化縣衛生局已介入調查，若查證屬實，將依法開罰最重25萬元。

診所專治異位性皮膚炎 限額25人掛號「一號難求」

該診所因現場掛號名額有限，還沒到上午9點看診時間，門口就出現排隊人潮，有人自備椅凳提早到場排隊，也有人專程請假前來掛號。由於診所主治異位性皮膚炎，吸引不少家長帶孩子求診，但醫師看診量有限，扣除回診名額後，平日僅開放25個現場排隊名額，在此情況下竟然出現「黃牛」代排。

黃牛代排收費1500元 衛生局：最重可開罰25萬

代排者自稱是「三寶媽」，表示「一個人頭代排一個號碼」，收費1500元，並要求先付訂金500元，於看診前半小時確認身分、交換排隊位置，最後再收取尾款。在網路評價中，有人形容收費「親民」，但此舉也讓原本名額就不多的初診民眾更難排到。

對於代排情況，有民眾直言不好排不代表能找人代排，認為這樣「不公平」，要掛號就應該自己排。彰化縣衛生局醫政科長劉慧君則表示，若查證屬實，將處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

看病掛號屬於醫療服務，並非一般商品或消費服務，不能當作是代購跑腿，「黃牛」在網路上明目張膽開價代排，恐涉及違反醫療法，最重可罰25萬元。

彰化／戴榮懋 責任編輯／周瑾逸

