搶小草票接棒母親應曉薇？​應佳妤緊急表態了：民眾黨就請唯一支持吳怡萱

台北市議員應曉薇涉京華城弊案，不過在交保後多次帶著女兒應佳妤跑地方，應佳妤也多次別著KP徽章現身，引起外界揣測是否想吸納民眾黨票源，交棒母親議員職位。對此，應佳妤今（1）日在臉書發文表示，請大家不要被刻意的解讀帶著走，在中正、萬華，民眾黨的支持者請唯一支持吳怡萱，她也由衷祝福怡萱高票當選。

應佳妤表示，她完全認同吳怡萱所提出的方向，讓政治回到服務市民本身，這也是中正、萬華藍白共同努力的目標。



​​應佳妤說，外界的各種揣測，她想再說清楚一次，她所配戴的別針，只是向當時在艱難時刻給他們全家溫暖與力量的小草致意，這是她從小被教導的價值，受人點滴，湧泉以報，沒有任何政治算計。

應佳妤表示，台灣社會真的不需要每一件事都被放進選舉的放大鏡裡檢視，一起心存善念，把事情做好，真正為中正、萬華的市民努力。

