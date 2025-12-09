搶小草票？應佳妤掛KP徽章回應參選爭議 吳怡萱喊「歡迎加入民眾黨」

台北市議員應曉薇女兒應佳妤。翻攝應佳妤threads。



身陷京華城案的台北市議員應曉薇近期頻頻帶著女兒應佳妤跑行程，讓女兒「替母上陣」參選2026的意味濃厚，應佳妤今（12/9）天在社群平台上傳回應參選爭議的影片，而且戴上象徵民眾黨前主席柯文哲的「KP」徽章，有意搶奪白營票源。對此，有意參選2026的民眾黨發言人吳怡萱說，「樂見年輕人認同KP的理念，歡迎加入台灣民眾黨。」

深耕中正、萬華的應曉薇因身陷京華城案，有可能由女兒「替母上陣」，因此讓應佳妤受到不少質疑，她今天在社群平台上傳回應參選爭議的影片，表示自己遭批評「世襲」，但她要強調，一切都由市民決定，也跟民進黨政二代一樣要接受民主選舉的檢驗，需要得到多數選民的認可才能勝任。

應佳妤強調，自己是一位對政治有熱忱、有自己思想的年輕人，何德何能讓部分媒體以及網軍側翼如此鋪天蓋地的針對？

值得注意的是，影片中的應佳妤有戴上象徵柯文哲的「KP」徽章，由於應曉薇、柯文哲同為京華城案被告，因此過去應曉薇也得到小草聲援，應佳妤此舉明顯有意搶奪白營票源。

對此，吳怡萱回應，「樂見年輕人認同KP的理念，歡迎加入台灣民眾黨」。

