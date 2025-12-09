搶小草票？應佳妤「掛KP徽章」回擊世襲說

（圖／TVBS）

應曉薇女兒應佳妤日前表明有意參選明年北市中正萬華議員，引發外界對政治世襲的批評。應佳妤以影片回應，質疑民進黨政二代同樣眾多，並在影片中別上民眾黨「KP徽章」，被解讀為有意爭取小草族群支持。此舉引發政壇關注，特別是她先前曾在京華城案開庭期間向小草發送食物，並參與小草直播，已建立一定關係。其參選可能影響同區域尋求連任的民眾黨發言人吳怡萱，使中正萬華選區競爭更加激烈。

（圖／TVBS）

針對應佳妤佩戴民眾黨徽章一事，她的母親應曉薇表示，女兒心中沒有特定黨派，「正面的黨她都願意貼胸章」，並強調「應佳妤就是應佳妤」，不會給予任何政黨選擇的意見。雖然應佳妤傳出將以無黨籍身分參選，但她曾多次與民眾黨支持者互動，包括在京華城案開庭期間向小草發送食物，並參與小草直播節目，這些舉動被視為拉近與小草族群距離的策略。

民眾黨團主任陳智菡對此回應表示，台灣民眾黨是非常開放且多元的政黨，如果有人致力於公眾服務並認同台灣民眾黨理念，當然非常歡迎加入民眾黨的行列。同樣地，民眾黨發言人吳怡萱也表示樂見年輕人認同KP的理念，歡迎加入民眾黨。

應佳妤的參選動向受到關注，主要是因為她不僅可能繼承母親應曉薇在藍營的票源基礎，還可能透過與小草族群的互動擴大選票版圖。然而截至報導截稿前，應佳妤本人尚未對佩戴民眾黨徽章一事做出回應，其真正政治立場與選舉策略仍有待進一步觀察。這場選戰將考驗應佳妤是否能成功整合不同政治陣營的支持，在中正萬華選區脫穎而出。

