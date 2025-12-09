搶小草票？應曉薇女兒別「KP」徽章 吳怡萱：歡迎加入民眾黨

國民黨台北市議員應曉薇因涉及京華城案，外界認為她恐難爭取連任，日前傳出應曉薇的長女應佳妤有望「代母出征」，參選2026中正萬華區市議員選舉，甚至還鬆口無論是否投入選舉「都準備好了」。應佳妤今（9）日錄製影片時，被發現衣服領口別上象徵民眾黨前主席柯文哲的「KP」徽章。對此，同樣有意參選該區市議員的民眾黨發言人吳怡萱也做出回應。

應曉薇女兒應佳妤。（圖／應佳妤臉書）

應佳妤日前表示，自己從小就陪著媽媽走遍中正萬華的每一個角落，陪著媽媽努力認真打拚，服務台北市民，即使在國外就學期間，也仍心繫念念不忘的中正萬華。關於2026年的動向，她現在要先做好守護媽媽的角色，「我想選與不選，都是由台北市民決定，佳妤都會認真努力做好準備」。

只不過應佳妤1句「都準備好了」，遭到綠營支持者和青鳥們群起砲轟「世襲」。對此，應佳妤也在臉書發文，及發布一段3分多鐘的影片回應。

應佳妤表示，一切都由市民決定，但她想請大家也以同樣的標準檢視，難道民進黨的政二代有少過嗎？但一樣要接受民主選舉的檢驗，需要得到多數選民的認可才能勝任，我就不一一列舉，交由社會大眾評價並舉例，關於這點難道不是一個非我族類的雙標嗎？

外界盛傳應佳妤將接替母親應曉薇參選台北市議員。（資料照／中天新聞）

應佳妤想問，自己目前就是一位對於政治有熱忱、有自己思想的年輕人，何德何能讓部分媒體以及網軍側翼如此鋪天蓋地的針對？以她目前做為一位普通公民的身分，到底何德何能，竟然值得被如此「高規格」對待？這真的是我們要的台灣社會嗎？

然而，值得關注的是，影片中的應佳妤，衣服領口處別了一個「KP」的徽章，似乎想要藉此爭取民眾黨小草們的支持，而此舉恐影響有意代表民眾黨參選北市中正萬華區市議員的吳怡萱。

民眾黨發言人吳怡萱有意參選中正萬華區議員。（資料照／中天新聞）

對此，吳怡萱回應，「樂見年輕人認同KP的理念，歡迎加入台灣民眾黨」。

