搶年貨商機 高雄30商圈祭促銷

高雄市長陳其邁（中）20日搶先開箱丙午年限定新春小物，另也首度亮相結合「高雄冬日遊樂園」主題IP「超人力霸王」的小提燈，記者會現場有立委賴瑞隆（右三）等人陪同。（柯宗緯攝）

農曆春節倒數，年貨市場率先感受到物價波動。高雄三鳳中街近期已出現採買人潮，干貝價格較去年上漲約2成，烏魚子下修約1成，香菇、堅果等多數乾貨則持平。為搶攻春節消費商機，高市府20日宣布啟動「2026高雄過好年」系列活動，串聯全市30個商圈，祭出活動與促銷為年節買氣加溫。

「2026高雄過好年」將從1月31日至2月14日展開，共計27場商圈活動接力舉行，結合年貨採買、春聯拓印、DIY手作及舞台演出，吸引民眾走入商圈消費。今年也首度結合青年家具街、鳥松家具街，從1月19日至1月23日上午8時至下午5時，於市府四維中心中庭舉辦「高雄過好年」家具展區。

經發局長廖泰翔強調，市府每年編列約3000萬元致力商圈環境優化，繼去年完成中央公園商圈市容轉型，打造人本思維的步行購物體驗，今年將針對三鳳中街、新堀江商圈環境美化，透過優質選逛環境與消費動能相互加乘。

大高雄市觀光商圈總會長陳慧玟說，近年高雄商業發展有目共睹，貫串一整年演唱會活動到跨年，直至開春商圈過好年活動，成功帶動各大商圈「超有感」的人潮與買氣。

高雄市長陳其邁昨日則化身「陳三歲」，首度開箱與高雄冬日遊樂園IP「超人力霸王」聯名的小提燈，設計靈活關節，可變換站立與飛行等多種姿勢，玩得不亦樂乎。他說，IP發想於去年花蓮光復鄉堰塞湖事件後，見到很多超人挺身而出，深受感動，他也祝福市民「馬上幸福、馬上成功」。

至於超人力霸王小提燈領取時間及地點，市府表示，高雄國小及幼兒園學童將於開學周由學校發放，一般民眾則可於2月27日、28日下午4時，至高雄港18號碼頭領取，每人限領2盞，發完為止。

「超人力霸王」開運紅包正面以超人力霸王劃破閃亮夜空，背面融入旅運中心、高流等高雄地標與港灣意象，期許今年高雄繼續突破、愈來愈好，陳其邁也將於1月31日在三鳳中街首發，這也是他任內最後一次發紅包，別具意義。