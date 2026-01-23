搶年貨購物與日本旅遊商機 iPASS MONEY推國內外消費回饋

一卡通iPASS MONEY持續擴張支付版圖。一卡通公司提供



隨著農曆新年將至，民眾進入採購年貨和新春物資的高峰期，一卡通旗下的 iPASS MONEY 持續擴展支付服務版圖。近期，iPASS MONEY 除了上線多家電商平台與實體通路，也推出多項消費回饋方案，並優化日本跨境支付體驗，方便用戶在國內外完成春節前採購與旅遊規劃。

在實體通路方面，iPASS MONEY 新增多家生活零售與休閒品牌，包括 Global Mall 環球購物中心、美廉社、日藥本舖，以及CACO加州椰子、犀牛盾門市、塔吉特千層蛋糕等。部分通路也提供消費回饋，例如在Global Mall消費累積滿 199 元即可獲50元優惠券，美廉社單筆消費滿99元可獲40元優惠券。

針對網購族群，iPASS MONEY 與「CashBack 返多多」平台合作，提供整合購物服務。1 月 31 日前，用戶透過 APP 消費可享 10% 現金回饋，首筆結帳更有機會獲得最高3萬元免單優惠；在CYBERBIZ指定電商品牌消費累積滿2026 元，也可獲得500元優惠券。

此外，iPASS MONEY 持續推廣日本 PayPay 跨境支付服務，用戶可在日本境內多家通路掃碼付款，並享免海外交易手續費優惠。部分指定商店如 BicCamera、松本清、鶴羽藥妝及 SUNDRUG，還提供最高10%折抵優惠。

一卡通公司表示，iPASS MONEY 已全面移轉至獨立 APP，保留帳戶餘額與交易紀錄，用戶僅需手機號碼即可登入使用。該服務目前支援超過 20 萬個 TWQR 掃碼支付據點，提供轉帳、購物及繳費等多元功能，讓使用者在通勤、網購及海外消費間能有更便利的支付體驗。

