搶年輕客！ 西門町日系服裝重開、大稻埕變聖水洞

西門町和大稻埕商圈正迎來新氣象！日系服飾品牌在西門町開設全台最大自製服裝區域，融入台灣元素的藝術彩繪梯間吸睛十足。大稻埕也有國際美妝和香氛品牌進駐，傳統老街與時尚潮店交織出迷人風情，網友更譽為「台北聖水洞」。專家指出，560.9坪的店面、老宅氛圍和業者轉型等，成功吸引年輕族群駐足消費，為百年商圈注入新活力！

UNIQLO西門店裝潢後重新開幕，GU也進駐，搶年輕客。（圖／TVBS）

西門町和大稻埕的商業風貌正在迅速轉變，吸引越來越多年輕顧客。日系連鎖服飾品牌在西門町重新裝潢開幕，並引進姊妹品牌；而大稻埕則有國際美妝、香氛和輕奢品牌進駐，被網友譽為「台北聖水洞」。這些地區的商業變化不僅體現在店家類型的多樣化，還融入了當地特色和藝術元素，為傳統商圈注入新活力，也反映出商家對年輕消費群體的重視和市場策略的調整。

睽違半年，連鎖日系服飾品牌的西門店經過重新裝修後再度亮相，並注入更多台灣元素。店內藝術彩繪梯間由藝術家朱緹設計，融入萬年大樓、楊桃冰和蜂大咖啡等台北地標圖案。整棟樓面積達560.9坪，橫跨地下2樓至2樓，而3、4樓則是新進駐的姊妹品牌。重新開幕的西門店成為全台最大的自製服裝區域，顧客可以將台灣元素或彩虹圖案製作成個人化的服裝。

西門町uniqlo重新開幕，注入台灣和西門町元素。（圖／TVBS）

有民眾表示，西門町最近開了很多不同類型的新店，他們偶爾還是會和朋友一起去那裡逛逛。也有民眾認為，如果能在一家店買到所有單品會很吸引人。海外行銷暨宣傳戰略部資深經理潘御琳強調，疫情過後有更多觀光客湧入，許多年輕人商家也都重新整頓。

而在迪化街，除了傳統的年貨大街、中藥行和烏魚子店外，越來越多美妝店進駐此區。國際知名彩妝品牌的全球首家禮物概念店選擇在大稻埕開業，其超亮招牌與傳統店家形成鮮明對比，路過的民眾都忍不住多看幾眼。此外，紐約香氛品牌選擇了具有老台北氣息的三進式街屋，英國香水品牌也在此設立概念店。

大稻埕變年輕，輕奢品牌進駐，網喊變成台北聖水洞。（圖／TVBS）

有網友表示，能夠在迪化街邊買美妝邊買紅蔥頭很方便，還有人將大稻埕稱為「台北聖水洞」。行銷專家王福闓表示，年輕族群在購買產品和體驗服務時更需要氛圍感，因此老屋和老宅環境更容易滿足這種需求。潮流店的進駐以及傳統店家二、三代業者的轉型，也是大稻埕變成年輕人新聚落的重要原因。

