搶年50億熱食商機！7-11賣免剝殼水煮蛋 萊爾富推玉米濃湯

7-ELEVEN推出免剝殼「黃金水煮蛋」。(圖／7-ELEVEN提供)

想吃水煮蛋又懶得剝殼？7-ELEVEN推出免剝殼「黃金水煮蛋」，即日起北市3門市搶先開賣，7-ELEVEN表示熱食自助區全年業績破50億，明年將持續增加據點、提供多元熱食選擇；另外，萊爾富開賣玉米濃湯，OKmart主打黑糖桂圓紅棗茶與黑糖薑茶，搶攻超商熱飲商機。

7-ELEVEN表示，門市熱食自助區去年整體突破50億元業績。(圖／7-ELEVEN提供)

7-11熱食自助區去年突破50億元業績 再推免剝殼水煮蛋

7-ELEVEN熱食自助區今年獨家打造蒸食設備，陸續於限定門市販售「蒸玉米」、免剝殼「動福滷蛋」、蒸烤雙吃「馬鈴薯」，創下千萬業績，即日起限店開賣「黃金水煮蛋」，主打免剝殼、少調味，預計明年第一季擴大至其他門市販售，搭配玉米合購享65元優惠。

7-ELEVEN表示，門市熱食自助區去年整體突破50億元業績，瞄準民眾對於健康飲食意識提升，7-ELEVEN也發現新品導入後「熱鍋夾經濟」業績向上攀升，不分四季均銷售表現亮眼，已帶動類別業績雙位數成長，特別在早餐時段最受歡迎，因此逐漸增加全台門市販售據點。

其中「蒸玉米」在交通轉運、醫院型門市最受到喜愛，平均每店每日可熱銷上百支，已是今年以來拓展最迅速的熱食商品，現已導入逾2300間門市，而限定40間門市販售的蒸、烤馬鈴薯更成為秋冬季熱食新星！特別是蒸馬鈴薯最受女性消費者喜愛，預計今年會再擴大銷售店數。

隨著冬季氣溫逐漸下降，關東煮業績持續滾燙！即日起至12月23日7-ELEVEN也祭出「關東煮買四送一」優惠活動，關東煮聯名高湯由日本「加賀屋」總料理長指導監製，帶來純正日式風味。

萊爾富開賣玉米濃湯，搶攻超商熱飲商機。(圖／萊爾富提供）

OKmart黑糖熱飲受女性通勤族喜愛。(圖／OKmart提供）

萊爾富開賣玉米濃湯 OKmart黑糖熱飲受女性通勤族喜愛

超商也喝得到玉米濃湯！萊爾富Hi Café全新推出「玉米濃湯」以濃郁奶香為基底，加入香甜玉米粒，每一口都能喝到奶香與顆粒口感的雙重層次，更加入胡椒味提味，香氣更濃、暖意更深；攻佔冬季熱飲商機，萊爾富Hi Café 12月10日起開賣「燒仙草」以滑順濃厚仙草湯汁搭配紅豆、綠豆、燕麥、芋圓，多款餡料一次滿足，口感更豐富，飽足感更升級。

氣溫持續下探，OKmart表示冬季熱飲黑糖桂圓紅棗茶與黑糖薑茶因為風味溫和、暖身效果佳，成為女性通勤族群的常見回購品項，即日起至12月10日，黑糖桂圓紅棗茶/黑糖薑茶/阿華田/焙茶拿鐵/抹茶拿鐵任選2件99元。

