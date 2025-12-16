搶建供應鏈 半導體人才荒增15倍

崇越科技與國立清華大學半導體研究學院16日舉行模型捐贈儀式，崇越科技董事長潘重良（右）與清華大學半導體研究學院院長林本堅（左）一同參觀無塵室模型。（陳俊吉攝）

面對全球地緣政治升溫，各國競相砸重金建立半導體自主供應鏈，台積電前研發副總經理、現任清華大學半導體研究學院院長林本堅16日直言，這是不切實際的目標。他估算，若3、4個國家都要自建半導體供應鏈，全球半導體人才缺口將暴增至目前的15倍，不僅無法達成，更可能因市場分散導致研發資源枯竭。

崇越科技16日舉行捐贈清大半導體模型儀式，並宣布未來5年每年捐300萬元，協助清大培育半導體創新人才，由崇越科技董事長潘重良與林本堅簽署備忘錄。

針對各國意圖自建半導體供應鏈的計畫，林本堅指出，台灣半導體產業之所以強大，並非因為什麼都能自己做，台灣同樣依賴國外的設備與材料。他警告，目前各國政府出於國安考量，試圖複製完整的半導體聚落，但這根本行不通。

「如果有3、4個國家都要做一條龍，所需要的人才是現在缺口的15倍，這是沒辦法達成的。」林本堅從經濟學角度分析，全球晶片市場需求總量並未因此倍增，但若供應端從一家獨大變成多家瓜分，企業利潤將被稀釋一半以上。

針對近期英特爾積極進軍晶圓代工，並招攬台積電前副總羅唯仁，試圖縮短技術差距。林本堅對此語帶保留，直言「半導體不是靠一個人就能做出來的」，更點出英特爾目前正處於危機之中。

林本堅解釋，半導體製程高度依賴專利與營業祕密，若英特爾未來開發出的技術或產品，被發現帶有台積電的獨有特徵，「那是絕對可以被追蹤（Trace）出來的」；並暗示，英特爾必須想辦法證明新技術並非源自被挖角的人才，否則將面臨極高的法律與賠償風險。

崇越集團副董事長賴杉桂也補充，現代半導體戰役是團隊戰，單靠挖角少數明星級人物，難以撼動台灣累積多年的群體優勢。