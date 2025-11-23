搶快加油「突鬼切」！休旅車慘遭直行貨車攔腰撞
苗栗發生一起驚險車禍，一台休旅車疑似為了搶快進加油站加油，竟然直接在路口鬼切，造成直行貨車閃避不及撞上。
車輛行駛在路上，一台黑色休旅車正要左轉進加油站，下一秒。
目擊駕駛：「喔喔喔。」
眼見貨車就要駛來，休旅車卻仍然搶快切車，最後直接遭到貨車從側面攔腰撞上，只見休旅車大片車殼零件整塊瞬間噴飛。
目擊駕駛：「那台貨車從我這邊撞過來，我就GG了。」
目擊駕駛 心有餘悸，驚險一幕發生在11/22苗栗苑裡140縣道。畫面曝光後 有人怒批休旅車見到直行貨車不禮讓直接轉彎實在太危險，狠酸休旅車駕駛這次的油是不是特別貴。
更多東森新聞報導
女子夜店上台跳舞餵酒！竟遭變態男「拉下台」侵犯得逞
爺騎車接放學孫 遭高速撞飛 醉男肇逃被圍堵
金門映碧潭驚見浮屍！7旬翁打撈上岸已無生命跡象
其他人也在看
無照男避開路檢又拒檢 多項違規恐吃上"20萬罰單"
南部中心／綜合報導22日晚間，高雄警方在進行酒駕路檢時，沒想到就一輛轎車刻意繞過閃開，被員警察覺不對尾隨，趁等紅綠燈時要求受檢，沒想到這輛轎車卻加速逃逸，事後警方循線找到這名孫姓駕駛才知道，原來他無照上路，擔心被抓，只是多項違規，恐怕得吃上超過20萬元的罰單。孫姓男子無照上路擔心被發現，員警攔檢仍加速逃逸。（圖／翻攝畫面）員警荷槍實彈，朝著小轎車，要求駕駛下車，只是不管員警怎麼命令，駕駛就是理都不理，先生！你是要不要下車？沒想到員警才打算強制開門，下一秒綠燈一亮，咻得一聲，白色轎車竟然就揚長而去，員警一個大傻眼，只能趕快撤離，畢竟後面長長車流，也得注意自己安危，高市警湖內分局阿蓮所副所長尤經智表示，「一輛自小客車，於路檢點前迴轉規避攔查，員警隨即尾隨蒐證，於路口遇紅燈時，下車持槍警戒喝令停車受檢。」員警擔心危險，一度持槍警戒。（圖／翻攝畫面）事情發生在22日晚上，高雄湖內分局的員警在阿蓮進行酒駕取締勤務，當時就發現這輛車刻意繞過路檢點，員警一路尾隨到路口停等紅燈時，上前攔查，沒想到男子不但遽減不下車還加速逃逸，但就怕危險，警方當場停止追緝，事後循線找到孫姓駕駛才知道，唉唷，原來是無照上路，高市警湖內分局阿蓮所副所長尤經智指出，「孫男坦承因無照駕駛，擔心遭警方開單而逃逸，本所已依拒檢逃逸駛出路面邊線，未依規定使用方向燈，以及五年內兩次以上無照駕駛，等違規舉發在案。」就怕被開單，繞過路檢點逃逸，拒絕酒駕路檢18萬、五年內兩度無照上路2萬4，夯不啷噹超過20萬的罰單，現在恐怕想逃都沒得逃。原文出處：繞開路檢點！拒絕酒駕路檢加速逃 無照男多項違規恐吃上２０萬罰單 更多民視新聞報導高雄演唱會經濟太狂！捷運單日湧「這人次」創新高 運量超越跨年列車變「街頭畫布」？台鐵車廂遭噴漆塗鴉 警方：最重可處7年徒刑68歲男硬闖人妻家「抽插得逞」 強拉手撫摸生殖器 喊：給1千舔下面，娶你當小老婆民視影音 ・ 1 小時前
驚險! 女子疑喝醉癱倒路邊 一旁車流量大險象環生
南部中心／綜合報導台南中西區海安路二段，22日有駕駛目擊，一名女子疑似喝醉，從車陣中打開車門後，突然全身癱軟，倒在馬路中央，她的朋友趕緊下來，試圖把她拉回車上，卻拉不動，只好先把她留在路邊，只是當下車流量大，真的相當危險。男子試圖要將癱軟女子扶起來帶上車。（圖／翻攝畫面）大馬路上，一名女子全身癱軟倒地，整個人躺在機慢車道，一名男子試圖要將她扶起來帶上車，但女子實在無力起身，朋友拉了她好幾次，但怎樣就是拉不動，最後只好先把車開走，讓癱軟的女子倒在路邊。民眾：「覺得是有點不可思議的動作。」民眾：「在路中間當然很危險，這大馬路車很多啊。」朋友實在扶不動她，癱軟的女子最後倒在路旁。（圖／翻攝畫面）台南中西區海安路二段，22號下午，這名女子疑似喝醉，突然打開副駕駛座車門下車後，癱軟在地，嚇得路過騎士急忙閃避，一旁車來車往，相當驚險，當下車上的男子趕緊把車停在路中，下車拉人，拉了半天還是沒辦法，這一度造成後方車流大亂，不少汽機車被堵在後頭，交通打結。長樂派出所副所長劉昱成：「女子下車後癱軟在地，隨即下車將其攙扶回車內後離去。」女子癱軟倒在路旁，朋友當下只能先離開，再回來載人。警方也呼籲，碰到同車乘客喝得爛醉，要啟動安全鎖，防止車輛行進途中，誤觸車門，人掉出去的狀況，否則像這情況，實在讓人捏把冷汗。原文出處：驚險! 女子疑喝醉癱倒路邊 一旁車流量大險象環生 更多民視新聞報導色姨丈3度激戰14歲外甥女！互稱「老公老婆」下場曝光列車變「街頭畫布」？台鐵車廂遭噴漆塗鴉 警方：最重可處7年徒刑68歲男硬闖人妻家「抽插得逞」 強拉手撫摸生殖器 喊：給1千舔下面，娶你當小老婆民視影音 ・ 1 小時前
手術險、癌症險 守護退休生活
隨著年齡增長，身體機能逐漸退化，健康狀況也更容易受到影響，導致醫療費用在日常支出中占比提高。根據統計，目前65歲以上人口約占台灣總人口的2成，然而其醫療費用支出卻高達全體醫療支出的4成以上，顯示長者的醫療需求與費用負擔明顯高於年輕族群。此外，退休後缺乏公司團體保險的協助，個人需獨自承擔醫療費用，若遇到較大之醫療花費，可能會造成財務上的壓力。工商時報 ・ 10 小時前
快訊／新北吸毒男拿鐵棍路上隨機傷人 遭法院裁定羈押
新北市三重區三和路四段382巷口，昨天（22日）上午9時許， 1名45歲的顏姓男子，疑似因吸食毒品、情緒不穩定，先是揮拳攻擊1名77歲的老婦，之後拿鐵棍在路上隨機攻擊1對夫妻，警方獲報到場將顏男逮捕，所幸被攻擊的民眾送醫後均無生命危險，而顏男身上被搜出毒品安非他命，被警方依現行犯逮捕，詢後將顏男依傷害罪及毒品罪送辦，經新北檢複訊後聲請羈押，今天（23日）上午新北地院裁准羈押。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
錫安教會金明日牧師之女呼籲美國議員幫助其父獲釋
中國錫安教會領袖金明日等18位教會成員本周遭檢方正式批准逮捕，據稱被指控「非法使用信息網絡」，若罪名成立或面臨三年監禁。美國總統特朗普誓言要「拯救我們偉大的基督徒群體」之際，金明日之女呼籲華盛頓協助促其父獲釋。德國之聲 ・ 14 小時前
徒步2300哩 佛教僧侶休士頓出車禍 仍堅持為和平而行
20多人的佛教僧侶團體正在美國進行長達2300哩、橫跨十州的「為和平而行」(Walk for Peace)徒步活動，他們...世界日報World Journal ・ 57 分鐘前
拒檢飆車自撞倒地 廟會陣頭助警逮毒駕男
昨天下午(11/22)，新北市蘆洲有大型廟會遶境活動，員警隨隊伍執勤時，看到一名機車騎士，邊騎車邊吸喪屍煙彈，上前攔查，結果他竟然拒檢、飆車亂竄，沿路闖紅燈逃逸，最後自撞轎車倒地，遶境人員也立刻衝過來，合力幫警方壓制！TVBS新聞網 ・ 1 小時前
吸安男子開車潛入芭樂果園行竊落網 唾液快篩逮到毒駕送辦
近來芭樂因減產的關係，批發行情再創新高，台南郭姓男子開車潛入大內區果園偷採，善化警分局巡邏時逮獲，並以唾液快篩檢測，被揪出犯案前有吸食安非他命，依照竊盜、毒駕等罪移送法辦。大內分駐所員警今天凌晨1點許，在蒙正段4地號護果巡守芭樂果園時，發現1部自小客車停放，形跡可疑，展開稽查，進而發現郭姓駕駛正在偷自由時報 ・ 1 小時前
中油石化事業部舉辦職安及石化盃慢速壘球賽
[NOWnews今日新聞]台灣中油公司石化事業部於今(22)日，在高雄市小港區大坪頂壘球場，舉辦114年中油職安盃及高雄市第15屆石化盃勞資和諧慢速壘球賽，期增進員工團隊合作精神，以及石化同業互動交流...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
「朝聖．覺旅」從聖雅各到菊島 新書贈澎湖49中小學
（中央社澎湖縣23日電）澎湖惠民醫院前院長陳仁勇醫師，今天在馬公發表「朝聖．覺旅：從西班牙聖雅各到菊島天堂路」新書，並捐贈154冊給澎湖49所中小學，民眾指定捐款醫院重建計畫500元以上，也可獲贈1冊。中央社 ・ 1 小時前
艾司摩爾在美國開設首座晶片技術訓練中心！滿足半導體專業人才需求
荷蘭半導體巨頭艾司摩爾（ASML）在美國亞利桑那州鳳凰城設立首座晶片訓練中心，每年培養約 1,000 名工程師，填補美國半導體人才缺口，助力國內晶片產業發展。鉅亨網 ・ 1 小時前
日本仙台市長訪台南 黃偉哲盼友誼傳承至下一世代
（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市與日本仙台市締結友誼市即將滿20年，仙台市長郡和子與仙台市議長野田讓今天到台南市府拜會市長黃偉哲；黃偉哲感謝仙台市用心經營交流，盼兩市友誼傳承至下一世代。中央社 ・ 58 分鐘前
坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況
坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況EBC東森娛樂 ・ 1 天前
騙8旬翁投資靈骨塔 詐團教繳「出國旅遊團費」新話術
台中一名86歲陳姓老翁遇上詐團介紹誆騙投資靈骨塔，對方要求先匯19萬元的手續費，行員關心提問，老翁經詐團指導，表示是要繳「出國旅遊團費」，所幸員警在郵局進行普發1萬元領取作業安全維護，行員請員警協助，一聽就是詐騙手法，耐心勸說下，讓老翁放棄提款，成功保住了老翁19萬元的積蓄。自由時報 ・ 2 小時前
車頭全爛！高雄國1瑞隆路段爆3車連環撞 誇張畫面曝
即時中心／廖予瑄報導國道3大車連撞！國道警察在今（21）日上午10時25分獲報，國道1號北向367.8公里處，高雄瑞隆路段，一名59歲洪姓男子開著營業貨運曳引車，行駛在中線車道，疑似未保持行車安全距離，追撞前方32歲劉姓男子所駕駛的營業用大貨車，導致大貨車再向前推撞；並與前方另一名49歲李男駕駛的營業貨運曳引車發生碰撞。這起車禍意外造成洪男開放性骨折，送醫診治。警方表示，若駕駛因未保持行車安全距離而肇事，將處罰新台幣3,000至6,000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。民視 ・ 1 天前
2張「7-8月千萬發票」沒人領！ 中獎地點一次看
財政部指出，7、8月期尚未領取的「1000萬元特別獎」共有2張，中獎號碼為「53960536」，分別是台北市信義區App Store訂閱費300元，與台南市龍崎區7-ELEVEN購買食品102元。財政部透露，「200萬元特獎」共有5張未領，中獎號碼為「51509866」，包括台北市信義區App Store訂閱費22...CTWANT ・ 1 天前
不只1人受害！男騙「車反鎖.無法維修」 借錢後人蒸發
台中有民眾投訴遇到假借錢真詐騙事件，有店家說詐騙男子，當時表現出神情緊張滿頭大汗的樣子，說他車子反鎖，重要物品都在車裡，向店家開口借錢，還主動留下自己電話、車牌、身分證等相關資料，取得店家信任，沒想到...華視 ・ 1 小時前
災後2個月！芥菜種會串聯愛心 陪花蓮光復走重建路
馬太鞍溪堰塞湖923洪災後屆滿2個月，基督教芥菜種會今（23）日以「用愛串聯全台」行動，把全國的祝福送進光復。單車隊自北部啟程，載著耶誕禮物抵達馬太鞍長老教會；現場由芥菜種會廚師團隊辦桌款待居民並舉辦祝福音樂會，盼成為脆弱家庭照顧者的力量，陪伴他們走過漫長的重建之路。自由時報 ・ 1 小時前
陸郵輪取消赴日行程「改去這國家」 陸客吐氛圍：誰去日本就是叛徒
報導指出，這試爭端起於日本新任首相高市早苗近日在國會發言指出，若中國對台灣採取軍事行動並威脅日本，「可能引發軍事回應」。相關言論引起北京強烈不滿，也讓原本大批規劃赴日的中國旅客開始轉向。多家旅遊與港務代理業者證實，中國郵輪正集體重新規劃航程。根據南韓濟州...CTWANT ・ 23 小時前
車齡僅4年引擎突傳異音 休旅車停靠路邊瞬陷火海
雲林縣 / 綜合報導 雲林發生火燒車的意外，熊熊火勢與濃煙，遠遠就看得到，嚇壞不少用路人，車主許姓男子開車下虎尾交流道，聽到引擎發出故障的聲音，車子才停路邊，就突然起火燃燒，還好他跟同車的朋友及時逃生，沒有人員受傷，車主說，這輛休旅車的車齡才4年，平常都有保養維護，不知道為什麼會燒起來，確切事故原因，要等火調小組鑑定調查。白色休旅車停在路邊，熊熊火勢不斷燃燒，還冒出陣陣黑色濃煙，為了避免發生意外，警車停在後方進行戒護，火燒車的意外，發生在昨(22)日下午，許姓男子開車載朋友，從台北出發要前往雲林斗六，才剛下虎尾交流道，車子突然燒了起來，消防隊員到場，拉起水線進行灌救，路過的車輛，都小心翼翼減速通過。休旅車被大火燒得面目全非，消防隊到場不到5分鐘，就把火勢撲滅，持續灑水降溫，雲林縣虎尾高鐵消防分隊小隊長黃琮淵說：「撲滅火勢之後，再打開引擎蓋，做最後的確認，是不是有其它的異物或東西在現場。」這起火燒車事故，沒有人員受傷，事發前，許姓男子聽到引擎有故障的聲音，車子才停在路邊沒多久就燒起來了。休旅車車主許先生說：「車停在紅綠燈的時候，引擎蓋就有點抖動，就怪怪的，然後趕快停旁邊，打空檔，然後熄火，然後引擎就開始冒火，還好人沒怎樣。」許姓男子跟朋友趕快下車逃生，發生驚險情況還心有餘悸，他強調，這輛車的車齡大約4年，平常都有固定保養，開車過程也沒有異常，火調小組後續要調查，是什麼原因才會發生這起火燒車意外。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前