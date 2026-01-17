搶快左轉未禮讓！車失控衝騎樓 掃整排機車5人傷

白車卡進騎樓動彈不得，還撞倒了多台停放的機車。（圖／東森新聞）





台中西屯發生一起車禍意外，一輛車疑似為了搶快，直接衝撞上直行車後，又撞進路旁騎樓，不只被撞的直行車近乎全毀，強大撞擊力道，也導致總共5人受傷送醫。

灰色休旅車行經十字路口，正準備繼續直行時，下一秒，突然一台白車從左側衝了過來，擦撞上車頭後，再度失控撞進路口騎樓。而遭撞擊的休旅車，則是為了閃避，衝進一旁機車待轉區，只見遭撞的休旅車，車頭燈掉落、引擎蓋翹起，車身線路全都露出，安全氣囊更是已經爆開，整車幾乎成了一團廢鐵。

廣告 廣告

現場車殼零件散落一地，一片狼藉，而白車則是卡進騎樓動彈不得，還撞倒了多台停放的機車。驚險車禍就發生在1/17凌晨1點多，台中西屯台灣大道與漢口路口，白車疑似為了搶快左轉，才會釀禍。

遭撞駕駛：「我想說要往右邊閃，完全閃不掉，因為他速度快到煞不下來。」

記者vs.白車駕駛：「彎過來就蹦一聲，蹦一下車就到這裡了，我也嚇一跳啊。（看到已經來不及了？）我沒有看到就撞到了。」

而整起事故，甚至連在路口停等紅燈的騎士都遭到波及，現場總共5人受傷送醫，至於詳細肇事歸屬以及相關賠償責任，都還有待進一步調查釐清。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

快訊／北捷驚魂！行充冒煙「車廂煙霧瀰漫」捷運人員自行撲滅

貴族小學爆腸病毒感染 醫師家長涉隱匿引公憤

刀砍殺「芭樂公主」 恐怖情人判無期逃死定讞

