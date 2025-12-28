搶房地合一大餅 內政部槓衛福部

因應長照基金及租金、新青安利息補貼，內政部、衛福部為每年500到1000億元的房地合一稅大餅「鷸蚌相爭」。（本報資料照片）

因應租金、新青安利息補貼，內政部住宅基金資金吃緊，爭取房地合一稅分配於住宅政策支出比率從20％提高到30％；衛福部卻認為，房地合一稅是長照基金的主要財源，分配於長照支出比率要維持80％以上。內政部、衛福部為每年500到1000億元的房地合一稅大餅「鷸蚌相爭」。

依《所得稅法》第125條之2規定，房地合一課徵所得稅收入，扣除中央統籌分配稅款後，餘額用於長照服務與住宅政策，惟過往並未規定分配比率，導致房地合一稅多撥入長照基金，而住宅基金則仰賴國庫撥補。

直到民國112年4月，立法院修正《房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法》，房地合一稅用於住宅政策及長期照顧服務支出之分配，自113年開始不得低於10％，住宅基金才獲得房地合一稅的分配。113年3月28日央行升息，行政院在因應央行升息，新青安利息補貼的研商會議上拍板，114年20％分配於住宅基金。

內政部表示，近年辦理社會住宅及租金補貼，所需經費龐大，114、115年住宅基金支出預算都超過500億元，財源主要靠國庫撥補和房地合一稅分配。據知，房地合一稅近兩年分配住宅基金逾200億元。該部表示，隨著基金支出規模提高，和減少依賴國庫撥補壓力，期望房地合一稅餘額分配於住宅基金可從20％提高到30％。

惟衛福部並不樂見，該部表示，隨著人口迅速老化，長照需求急遽增加，長照基金財源來自房地合一稅、遺產稅、菸稅菸捐。據知，長照基金106年成立以來，相關稅收已撥入超過6000億元，房地合一稅是最大的財源。該部表示，115年長照經費支出高達1103億元，且配合長照3.0擴大服務對象和據點，亟需穩定財源，房地合一稅是長照基金的重要來源，分配比率應維持至少80％。

主計總處認為，住宅和長照都是政府重要政策，且相關支出均持續擴張，未來通盤檢討衡酌房地合一稅收、住宅基金與長照基金狀況、政策方向和實際需要滾動檢討比率；財政部則表示，為利政府財務資源合理分配，宜維持現行分配比率，未來再由行政院視各該用途業務需求和財務狀況統籌調配。

財政部資料顯示，個人與營利事業房地合一稅自111年站上500億元後一路狂飆，113年更衝破1000億元，今年雖然房市景氣較差、交易量不如去年，但累計前11月也有874億元。