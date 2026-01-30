搶手人氣菜色數量倒數！網購五星級飯店年菜大受好評，要買動作要快

圖說: 李函紋覺得晶華酒店的紅燒獅子頭內有脆脆的荸薺且多汁下飯，牛三寶解凍就可吃，很方便。楊玉麟在台南遠東香格里拉飯店的蔥燒子排上面灑上蔥花看來極為可口。Liwen Feng切小黃瓜的刀工與擺盤被網友們稱讚「讓晶華酒店這道香滷牛三寶直接復刻上桌了」。（圖/ 截取自臉書社團-從左至右分別是李函紋、楊玉麟、Liwen Feng）

【記者 薛郁雯/綜合報導】金馬年年關將近，煮婦煮夫們為了漫長的九天農曆年節，早已事先選購冷購年菜試煮試吃、復熱擺盤，有經驗的網友選購前也會瀏覽社群媒體別人的開箱文章當做指標與參考。網友指出，年菜選購最重要的是多年來的口碑與必吃經典菜色，選擇五星級飯店 / 米其林名店絕對不會踩雷，還能吃得澎湃又有面子。

臉書網購交流社團有許多開箱年菜的分享，網友楊玉麟一月中旬貼文指出「提前試買試吃了過年要帶回家吃的年菜，老實說蠻驚艷的！」他覺得網路上這種可自行任選不同飯店、不同師傅手路菜的星級年菜賣場，組合家人愛吃的菜色是件很幸福的事。謝佳玲分享「台南遠東香格里拉飯店的滬杭干貝臘味米糕，最貼心的是整盤容器直接放進電鍋蒸，不用另外倒出來重組，蒸好後的整體口味確實是滬杭菜的靈魂。

網友李函紋表示，她所選購的南部米其林推薦名店錦霞樓，家人都喜歡螃蟹干貝米糕，過年不用煮，真的很方便。「尤其在 MOMO賞星鮮用手指點一點就能等收貨，買超過5000元還直接送餐具一份的贈品，很划算。」另位網友卓秋惠說，晶華的牛三寶與錦霞樓的經典牛肉湯，用電鍋蒸就能料理出一桌好菜，先開箱讓先生嚐鮮當下酒菜，試吃滿意已再下單買了整組。

網友簡晨露開箱晶華酒店的香滷牛三寶，牛筋和牛肚口感嫩 Q 好咀嚼，她還利用濃郁滷汁來滷豆皮，實用又好吃。北投老爺酒店的黑蒜美人燉雞湯去年網路上很多人說買不到，現在還有貨要搶動作要快啊。像這樣關於飯店品牌的真實口碑好評居多，也成為預購年菜不踩雷指南。

有1.7萬人追蹤的「愛吃，愛料理的煮婦」Liwen Feng在臉書教大家利用常見食材如青蔥、辣椒、小黃瓜來切段擺盤，就能讓年菜更有年味，「零廚藝年菜擺盤」的做法讓一票網友們按讚紛喊買單、學起來了。網友謝佳玲發文說過年餐桌一定要有「魚料理」，圖個喜氣的年年有餘，先買了上海鄉村的「砂鍋濃魚湯」，結果超乎預期，料多實在且湯頭濃郁乳白又帶有海味，很滿足。

圖說 : 當五星級飯店/米其林大廚的冷凍年菜，透過冷凍鏈路進入家庭餐桌，網友們的好評與口碑是最好的選購指南，圖為北投老爺酒店黑蒜美人燉雞湯 。（圖 / 截取自臉書網購交流社團）

專營米其林星級餐廳與五星級飯店的momo購物網「賞星鮮」表示，大套組年菜已缺貨，中意的三菜組、二菜組甚至單菜，真心建議趕緊入手。目前momo賞星鮮獨家下單抽法國知名鑄鐵鍋，加上momo購物網加碼優惠，還有「賞星鮮任選館」可自由搭配、免運宅配，尤其知名五星級飯店像晶華酒店、台南遠東香格里拉飯店、北投老爺酒店、錦霞樓的人氣菜色，再不搶買只能再等一年 !