搶打新冠疫苗！擴大全民免費接種首日 人數爆量增7成 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

歲末年終一路到農曆春節連假，各項聚會、旅遊等活動頻繁，預估國內呼吸道傳染病傳播風險增加，疾管署自元旦開始擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，提供全民接種，疾管署今（2）日公布首日接種爆量，比上週12月25日假日接種量增加達七成之多。

疾管署是從1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，上路首日即是元旦假期，打氣出乎意料。

廣告 廣告

疾管署副署長林明誠表示，新冠疫苗昨擴大接種第一天為元旦假日，接種量比上週12月25日行憲紀念日的假日接種量，一口氣增加69.8%，即便天氣又溼又冷，接種人次仍突破過往假日低點，來到800多人，分析增加的大部分民眾都是擴大接種對象，不少人是搶第一天就響應接種。

林明誠說，擴大接種會持續到2月28日，而接種疫苗約需2週時間才能獲得足夠保護力，可以預期首波搶打接種的民眾2週後對抗新冠病毒的抗體就增加了，而新冠疫情沒有季節性，約間隔六到八個月就會有一波新的流行，民眾踴躍接種，對防範今年新一波的新冠疫情有利，疾管署也會持續觀察接種情形。

而公費流感疫苗本流感季打氣則是十分旺，加上近期增購的15萬劑公費流感疫苗，疾管署本流感季共採購682萬9080劑公費流感疫苗，截至1月1日已接種660萬6090劑，疫苗使用率高達96.7%，目前僅剩餘22萬1702劑。使用率最高的縣市包括：高雄市99.4%、花蓮縣98.5%、台南市98.3%、新竹市98.0%、彰化縣97.9%。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

今低溫僅9.6度 三類人最怕心血管急性發作！得懂「保命四招」

他活到20歲「人生一半時間在癲癇」 台大完成全台首例最新型手術緩解

【文章轉載請註明出處】