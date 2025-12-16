中部中心／李文華 彰化報導

彰化芬園溪尾福德祠後方，7分地的仙草花田，現在正值花期，紫色花海大爆發，吸引大批民眾前來打卡拍照，但賞花人潮多了，亂象也跟著來了，不少駕駛違停路邊，造成居民難以通行，目前，轄區警方已經加強假日巡邏，希望能改善停車亂象。

紫色花海，寬廣遼闊，漫步在其中，實在好浪漫。





每年12月到1月是仙草花盛開季節，彰化芬園溪尾福德祠後方，就有7分地的仙草花田，不過先前，這個秘境，沒有多做宣傳，現在仙草花"紫爆"消息在網路上傳開，不少民眾，把握花期，前來賞花。

仙草花美景意外爆紅，隨之帶來的卻是交通亂象，不少來賞花的民眾，會將車輛違規停在紅線、並排停車，造成周邊道路大塞車，花農也指出，希望來拍照遊客，小心對待花草，不要任意踐踏，或用手摘採。





目前轄區警方，安排假日人潮、車潮多時，加強巡邏，希望花田帶來的停車亂象，能夠改善。

原文出處：搶拍仙草花秘境！ 彰化賞花人潮爆滿＂交通亂象多＂

