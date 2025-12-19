搶提調高老農津貼 藍綠互批

國民黨立委19日舉行「捍衛農權，老農津貼提高至15000元」記者會。（姚志平攝）

2026年地方大選提前飄出煙硝味，23位民進黨立委19日舉行記者會，主張將老農津貼從目前8110元提升至1萬2000元，國民黨立院黨團則搶先一步，主張調高至1萬5000元。綠委批評藍白是「六月芥菜，假有心」，藍委則反嗆，去年綠委反對提升老農津貼，現在一堆人態度轉向，跑來割稻尾。

民進黨立委劉建國、陳素月、邱議瑩、陳亭妃、王美惠等23名綠委前晚預告，昨天上午要舉行聯合記者會，主張將老農津貼提高至1萬2000元，呼籲行政院盡速提出版本，並同步放寬排富門檻，讓老農獲得尊嚴與保障。

但國民黨團搶先一步，昨8時50分比綠黨團更早舉行記者會，宣布將提案將老農津貼提高至1萬5000元，藍委楊瓊瓔也提出，因土地現值增長，應放寬老農津貼的排富門檻、且未來改為每2年調整一次老農津貼。

藍委張嘉郡指出，物價、房價、電價節節高升，將老農津貼提高到1萬2000元是去年3月的提案，現在黨團也參考物價指數飛漲，盼提高至1萬5000元，照顧老農應該是跨黨派共識，希望朝野共同支持。

立院衛環委員會召委劉建國說，民進黨團跟農政單位一直在做相關檢討跟評估，他下周要排審《老年農民福利津貼暫行條例》，但藍白在年改過程用心、用力，並不清楚老農津貼實際狀況，直到民進黨團隊要開記者會，國民黨團搶先攔截，漫天喊價喊到1萬5000元。

陳素月批評，《財政收支劃分法》修法過程中，民進黨團不斷呼籲藍白要考慮農業縣的農業產值、老農人口等因素，可是藍白置之不理，如今卻突然喊老農津貼要調高，這就是「六月芥菜，假有心」，呼籲藍白不要說一套做一套。