搶搭人工智慧浪潮！桃竹苗分署開辦職訓課程 助退役軍人變身AI新銳
在AI與雲端技術快速發展的趨勢下，各產業紛紛積極布局相關應用，並大力延攬AI與雲端專業人才，期望透過這些關鍵技術重塑企業經營模式，加速數位轉型，為產業創造更多商機。勞動部勞動力發展署桃竹苗分署看準AI趨勢，開辦AI人工智慧應用與程式開發、AWS雲端班、Python程式設計與AI應用等AI相關課程希望能幫助失待業或想轉業的民眾提升專業技能順利就業，42歲的羅健銘長期投身軍旅，面對專業銜接與技能落差的挑戰，他果斷報名AI及雲端職訓課程充電升級，成功轉換跑道，順利開啟第二職涯。
羅健銘畢業於空軍航空技術學院通信電子科，21歲投身軍旅，主要負責資訊系統維運、資安及人員管理。服役期滿20年的他，在41歲退役後，選擇轉戰業界，但又擔心自身技能與產業需求出現落差。看準企業對AI與雲端技術人才需求持續成長，羅健銘毅然報名參加桃竹苗分署開辦的「AI人工智慧應用與程式開發班」，希望在退役前強化專業能力，順利銜接職場，開啟第二職涯。
「AI人工智慧應用與程式開發班」結合Python、C#、前後端技術、資料庫及Windows／Linux跨平台實務教學，並導入AWS、Azure、Google Cloud三大雲端平台應用，培育學員具備AI及雲端雙重專業，結訓前還輔導學員ITS Python、ITS Databases、Microsoft AI-900等國際證照，強化就業競爭力。羅健銘原本擔心跟不上課程進度，但在訓練師循序漸進及貼近實務的引導下，逐步掌握學習重點，並在1100小時的培訓中成功轉型，從過往的「資訊老兵」，蛻變成具備新世代技術能力的「AI科技新銳」。憑藉過往經驗與職訓所累積的實力，羅健銘順利進入國泰金控任職資深資安專業人員，並穩定就業超過一年，他感謝職業訓練的幫助，不僅補強並提升專業技能，也讓他在求職面試中得以充分展現自身價值，順利銜接職場。
桃竹苗分署長賴家仁表示，配合國家數位發展與人工智慧政策推動，分署持續強化AI、雲端及資安等關鍵領域職業訓練，培育產業即戰力人才。羅健銘由職業軍人成功轉型為金融業資安專才，正是政策落實於訓用銜接的具體成果。透過系統化課程設計與實務導向教學，協助學員培養跨域能力與職涯韌性，不僅回應產業轉型需求，也展現政府以職訓支持勞工穩定就業、促進數位國力提升的政策成效。
桃竹苗分署明年將持續開辦涵蓋資訊、機械、物流、觀光休閒、創意設計、建築設計及能源服務等八大職類職業訓練課程，提供失待業民眾多元學習機會。民眾可洽桃竹苗轄區各就業中心釐清職涯方向與確認技能需求，視需求推介參訓；相關課程或上台灣就業通及桃竹苗分署網站查詢及報名，或電洽03-485-5368轉分機1602–1641。
