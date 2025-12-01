搶搭全民普發一萬熱潮，EASY SHOP雙12購物節開跑。 （EASY SHOP提供）

記者王正平／高雄報導

藉著全民普發一萬熱潮，雙11購物節優惠持續延燒至雙12檔期！EASY SHOP台灣國民內衣店趁勢推出年末壓軸「雙12購物節」，12/1-12/14指定款2件$1212低門檻入手價、內褲3件$512及12/12-12/14內褲限搶$222，並延續高人氣的精選款買一送一活動，打造今年最後一波最具話題與購買吸引力的內在美盛典。

EASY SHOP指出，本次活動涵蓋明星熱銷款、經典口碑款、精選內褲到冬季必備話題新品「輕薄美膚衣」，以「雙拾貳 這尚好買」為主軸，提供消費者更優惠實穿且高質感的商品選擇。電商通路限定新品「EASY SHOP輕薄美膚衣(成套衣+褲)」上市優惠價$490，被驚呼太划算！採用超級彈性布料製作而成，不可思議黑科技一件即擁有「美膚保養x蓄熱鎖溫x靜電防止」等多重功能，以柔軟親膚超薄的百搭特性，給予更多冬季穿搭的無限可能。

EASY SHOP「輕薄美膚衣」隱形打底，超薄設計內搭抗靜電，拒絕冬天刺痛乾燥，超高彈力自由伸展能包容各種身形，貼身卻不緊繃，大圓領加上超薄設計能完美搭配各式外衣，讓冬季穿搭美麗顯瘦不臃腫. 具有蓄熱鎖溫效果，24H熱量循環，保暖有型一件搞定。輕薄美膚衣成套原價$780，官網APP限定優惠價$490，想要漂亮一整個冬天必須先把美膚衣帶回家！共有經典黑、可可棕、奶咖灰三色，尺寸L、LL。

EASY SHOP延續雙11購物熱潮，於12/1-12/14一連14天展開「雙12購物節」，並滿足全民最愛的內衣2件$1212精選方案及換季必囤內褲3件$512、及12/12-12/14雙12限搶內褲單件(組)$222，同步也有粉絲敲碗許願的經典商品買一送一，以及話題新品輕薄美膚衣成套$490優惠。

2件$1212的商品包括最厲害的無鋼圈內衣「Miss Audrey防擴雙C」、超級彈力舒適的「EASY BRA 3.0」以及適合糖花糖女孩的RUN大尺碼運動內衣；還有超級划算限搶$222的「嬰兒棉英倫小花內褲(2件組)」，平均1件只要$111，買一送一商品首推一致口碑好評的「Audrey柔曲無鋼圈內衣」及集中側包機能款「Audrey水漾魔塑內衣」。