搶搭列車釀烏龍 行李箱先上車婦人獨留月台 捷警逐站查找成功尋回

圖說：臺北市捷運警察隊第一分隊小隊長胡振明、警員蘇國銓。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前一名婦人搭乘捷運時，因匆忙遂先推行李箱上車，自己未能及時踏入車廂，發生行李箱先上車、人卻留在月台的意外情況。捷運警察隊第一分隊小隊長胡振明、警員蘇國銓接獲通報隨即到場處理，後順利在中和新蘆線大橋頭站尋獲行李箱，內部物品均完好無損，讓婦人鬆了一口氣。

據了解，該名婦人剛從外地旅遊回來，當日攜行李箱自圓山站進站，準備轉乘往迴龍方向列車，並在民權西路站轉乘中和新蘆線。婦人抵達轉乘民權西路月台時，聽聞車站廣播提醒列車即將關門，便急忙加快腳步，將手中的行李箱推送入車廂，不料車門隨即關閉，導致婦人未能及時進入車廂內，只能眼睜睜看著行李箱隨著列車駛離。捷警到場後，先安撫婦人焦急的情緒，同時查詢該班列車資訊，經逐站查找後，得知台北橋站車廂內有一個無人看管的白色行李箱，經確認外觀描述一致後，站務人員隨即先行將行李箱帶下車，後由捷警陪同婦人前往台北橋站認領，並確認內容物均未遺失，見行李箱迅速尋回，內容物完好無缺，婦人十分感謝捷警積極耐心的協助。

捷運警察隊呼籲，為確保旅客乘車安全，當列車關門警示音響起時，請勿再強行進入車廂，亦勿將行李、推車等物品推送入車廂內 。於離開月臺、車廂、廁所前，應先檢查隨身物品以免遺失；另貴重物品務必隨身保管，如不慎遺失，可立即向站務、保全人員或捷運警察反映，或撥打110報案，捷運警察將即刻提供協助。