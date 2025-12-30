搶搭半導體建廠潮！矽科宏晟今掛牌上櫃 早盤一度大漲逾6成

【記者呂承哲／台北報導】長期深耕廠務整合工程與高科技產業製程化學品供應系統（CDS）供應商矽科宏晟（6725）今（30）日以承銷價188元正式掛牌上櫃，開盤一度漲至302元、漲幅高達60.63%，隨著AI與HPC推升全球晶圓廠進入新一輪建廠週期，帶動先進製程與先進封裝建廠需求大增，矽科宏晟不僅深度參與先進製程，更跨入先進封裝領域，在全球供應鏈中建立高門檻技術優勢。

截至上午10點30分，矽科宏晟股價上漲103.5元或55.05%、暫報291.5元。矽科宏晟深耕先進製程化學品供應系統多年，具備完整實績，是亞洲少數同時服務先進製程、先進封裝與4K2K高階顯示製程的系統供應商。公司累積銷售近3,000套化學品供應系統，工程經驗涵蓋N20、N10、N7至N5等多個先進節點，並參與晶圓代工大廠多項先進製程建廠工程。在先進封裝領域，矽科宏晟亦累積多項實績，並隨AI伺服器與高效能運算需求成長，逐步切入新世代晶片相關應用。

廣告 廣告

市場分析指出，AI應用快速擴張，帶動專用加速器晶片需求升溫，各大晶圓廠持續加碼資本支出，使先進製程與先進封裝產能長期處於供不應求狀態，連帶推升化學品供應系統與相關廠務工程需求。矽科宏晟憑藉完整的建廠經驗與設備整合能力，成為AI時代半導體基礎建設的重要供應鏈成員。

除先進製程與封裝建廠外，矽科宏晟近年亦積極布局化學廢液回收與再利用技術。半導體製程每年產生大量化學廢液，回收再生市場快速成長。公司提出從化學品供應延伸至廢液回收與再利用的整體解決方案，協助客戶降低原料成本與廢棄物排放，回應半導體產業對ESG與永續製造的長期需求。

目前矽科宏晟工程能量橫跨半導體、面板與太陽能等高科技產業，全球據點涵蓋台灣、中國、美國、日本與東南亞，可配合客戶海外建廠進度進行快速部署。法人看好，隨全球晶圓廠海外布局加速，公司營運動能具持續成長空間。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

不只王ADEN風波！街舞師遭起底「撕女學生胸前口袋」全網看傻

耶誕假期交易清淡 美股小跌 台積電ADR逆勢漲

3,300萬帳戶遭存取？酷澎出面澄清：台灣用戶未受影響

