搶搭封關紅包行情！整合交割金流 LINE Bank大推「股票抽籤」服務

財經中心／師瑞德報導

LINE Bank全新「股票抽籤」服務上線！具備整合跨券商金流、自動精算溢價差、全台唯一LINE即時中籤通知三大優勢，打造一站式便利理財體驗。即日起至2026年3月底，綁定證券帳戶最高狂送LINE POINTS 600點，助您輕鬆搶攻新年股市紅包！（AI製圖）

擁有超過 220 萬客戶的純網銀龍頭 LINE Bank（連線商業銀行）今日正式宣告進軍股市紅包市場，推出全新「股票抽籤」引導申購服務。這項創新服務不僅整合了熱門標的查詢與溢價差精算，更發揮 LINE 生態圈的強大優勢，提供全台唯一的 LINE 訊息即時中籤通知。對於過去總要每日登入 App 苦苦查詢是否中獎的投資人來說，這項功能徹底解決了理財痛點，讓抽籤體驗變得前所未有的靈活。

廣告 廣告

整合多券商交割金流 資金調度不再手忙腳亂

這項服務最受矚目的特點在於其跨券商的整合能力，LINE Bank 致力於發展成市場上第一個能橫跨多家券商的引導申購平台。目前首波已上線與永豐金證券的合作，未來將持續擴增支援對象。透過 LINE Bank App 的統一頁面，投資人可以集中管理多家券商的交割款金流，不僅能依照投資策略靈活配置資產入庫，更能大幅減少轉倉或資金調度上的繁瑣流程。

自動精算溢價差 投資人一站式掌控抽籤進度

在實際操作體驗上，LINE Bank App 會自動列出當前熱門的抽籤標的，並貼心地幫投資人計算好市價與申購價之間的溢價差，讓選股決策更直覺。此外，App 內也將股票抽籤與台股定期定額的交易紀錄整合在一起，投資人無需在多個金融軟體間頻繁切換，就能一站式查閱所有歷史紀錄。最便利的莫過於訊息通知功能，無論最終結果是中籤還是未中籤，系統都會透過 LINE 訊息即時推播，讓投資人掌握第一手消息。

搶攻封關紅包行情 綁定證券帳戶最高領 600 點

適逢元月至農曆年前的封關期，根據證交所過往十年的統計數據顯示，此時台股表現多呈現漲多跌少的紅包行情。LINE Bank 為此特別祭出期間限定優惠，提醒投資人提前規劃年後紅包資金。即日起至 3 月 31 日止，只要透過 LINE Bank 綁定單一券商證券帳戶，就送 LINE POINTS 200 點，若成功綁定三家券商，最高可獲得 600 點回饋。這次服務上線不僅是數位金融的再進化，更象徵著 LINE Bank 透過平台模式經營，讓複雜的金融理財服務真正融入數位原生的生活圈中。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

習近平「偷著樂」！活到150歲有譜了 揭開不老「暗黑祕辛」

把錢錢變成喜歡的樣子！新台幣改版票選首日塞爆 央行：2/13前都能投

日股ETF吸粉破11萬！12檔人氣比一比 賺最多前三名出爐

關鍵時刻！渣打揭財富重分配「9大」法則 做錯「獲利恐全吐光」

