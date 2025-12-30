搶搭年末最後一波換機潮！OPPO輕旗艦Reno15搭聯發科天璣8459上陣

OPPO台灣總經理劉金．陳俐妏攝



OPPO Reno15 系列日前於台灣市場首發登場，搭載聯發科天璣8459，帶來Reno15 Pro Max、Reno15 Pro、Reno15 與 Reno15 F 四款機型，同級唯一2億畫素主鏡頭、3.5 倍長焦氛圍人像、5000萬畫素100°超廣角前鏡頭及 4K HDR 錄影功能，以及AI慢動作實況照片等多種功能，進一步豐富創作手法，隨手拍攝即可展現個人風格。

輕薄機身下，全系列搭配最高6500mAh大電量，並皆支援 80W SUPERVOOC超級閃充，Pro Max機型上更加入 50W AIRVOOC無線閃充；效能部分，在Pro Max與Pro機型上搭配聯發科天璣 8450旗艦晶片，Reno15 與 Reno15 F則搭配高通高效能晶片，結合全新ColorOS 16中多種好用的AI功能輔助，提供更便捷的智慧生活體驗。

OPPO台灣總經理劉金表示，全新Reno15 系列，延續Reno一貫的潮流精神，再次帶來嶄新的風格設計，並首度將旗艦級2億鏡頭導入中高階Reno系列、於OPPO AI中發展出業界獨家的『出圈拼圖』等創意玩法。透過不斷優化每一代產品，OPPO讓每每上市都成為爆款的Reno系列，更貼近年輕族群發揮創造力、展現自我的需求，讓手機不僅是便捷的創作工具，更是潮流精神的實踐。

OPPO也宣布將於2026年1月陸續登場多場實體活動，率先登場的是1/2-1/3小巨蛋的BABYMONSTER演唱會專屬攤位，邀請粉絲們一起體驗Reno15 系列 #怎麼拍都型 的影像魅力。更多北中南體驗活動也將陸續登場，敬請關注官方社群平台。

結合Reno15 系列的潮流風格、以及BABYMONSTER的百變風格魅力，OPPO宣布將進駐BABYMONSTER台北場演唱會週邊攤位，將於1月2日與1月3日於台北小巨蛋2號出口登場，以風格拍貼與粉絲們一起熱力應援演唱會。不論有沒有搶到票的粉絲，都可以到OPPO攤位上以Reno15 系列拍下應援風格拍貼，體驗全新 Reno15 系列的影像與AI創作魅力。

