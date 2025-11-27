搶搭美國經濟順風車，不是只能押注科技股！專家點出投資機會，平均年報酬率近8%

隨著聯準會（Fed）降息預期升溫，股市近日掀起一波強勢反攻行情，不過投資人也愈趨謹慎，AI泡沫疑慮仍未完全消散。專家指出，美國經濟基本面堅韌，想要搭上這趟順風車，其實在科技股之外仍然不乏豐富的投資機會，例如美國非投資等級公司債既能受惠經濟成長，也與股市連動性高，又能分散科技產業風險。

富蘭克林證券投顧分析，各債券類別中非投資等級債最受惠經濟成長，在過去30年，當美國經濟成長率高於1.8%（長期趨勢）時，美國非投資等級債平均年報酬率近8%，顯著優於其他債券類別的3.5%～5%。

此外，美股近三年的強勁走勢，也帶動美國非投資等級債表現，兩者相關係數高達0.81，不過美國非投資等級債的產業分布與美股差異大，科技產業比重不到一成，因此與科技股相關性並不高（0.55），投資人可藉由美國非投資等級公司債參與美國經濟榮景，同時可減輕過度集中於科技股的風險。

經濟不衰退 降息更有利於美國非投資等級公司債

富蘭克林證券投顧表示，統計過去四次聯準會降息，在經濟沒有陷入經濟衰退的1995年與2019年，降息啟動後兩年，美國非投資等級公司債分別有24.9%與15.2%的報酬表現，明顯優於投資級債的13.7%與9.6%，這波自2024年9月降息至今的表現則分別是8.05%與3.91%。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒認為，美國經濟強韌，企業基本面健康，聯準會轉向中性利率政策有利債市表現，美國非投資等級債殖利率水準仍處7%以上的優勢水準，將持續吸引市場穩健需求。

審慎尋求更好的收益機會

富蘭克林證券投顧表示，現今利差水準偏窄，精準選擇標的將可趨吉避凶，若以先前First Brands與Tricolor的破產事件為例，它們並不屬於非投資等級債的資產類別，而是貸款與資產抵押類，而且客戶都是屬於較低端的消費族群，投資人若是一味追逐高殖利率收益可能忽略所伴隨的高風險。

至於富蘭克林坦伯頓公司債基金，主要投資於美國非投資等級債，產業布局可受惠美國總統川普政策，包括金融業監管鬆綁與景氣回溫且最不受關稅影響，能源與工業則有美國優先與製造業回流的能源與設備需求及放寬開採限制與產業整併等利基

富蘭克林證券投顧說明，該基金的投資策略重視風險管控，不藉由非投資等級債以外的資產類別來追求當下的高殖利率機會，且僅持有具備高度信心的標的，持債精準有利於管理，中至長期（3～5年）的持有期間則有利於在市場價格錯置時採取逆向思維、逢低布局，也可避免頻繁交易的成本。

