搶搭萬大線 中和房市暖洋洋

捷運萬大中和線預計於民國116年完工，沿線區域因交通利多逐漸成形，房市熱度也提前湧現。串聯台北市中正、萬華一路至新北中和與樹林的這條路線，被視為補足中和多年交通短板的重要建設，不僅壓縮與台北市核心的通勤時間，也重新拉起市場對中和住宅價值的關注。隨著工程進度明朗，中和高中站近一年周邊房價漲幅高達16％，拿下萬大中和線漲幅冠軍，連城錦和站與莒光站則以5％並列亞軍。

萬大線的效應並非等到通車才會發酵，而是早在施工階段便逐步反映在買氣與詢問度上。甲桂林總經理陳衍豪表示，台北市多條捷運線通車前後，區域房價普遍呈現「大幅度上漲」的規律，萬大中和線的發展軌跡亦相當接近。尤其中和高中站到中正紀念堂只要約14分鐘，通勤效率媲美台北市核心區域，這點對雙北通勤族吸引力極大。

產業交通雙強 站上三位數

在這波捷運題材推動下，「漢寶捷運學府NO.5」成為市場率先聚焦亮點。該案基地873坪、總銷約35億，距離中和高中站僅百餘公尺，步行即可抵達。規劃21至44坪產品，符合雙和區域主流的二至三房需求。

陳衍豪指出，中和原本就擁有遠東世紀園區等電子產業聚落，加上萬大線串聯土城園區，使產業就業人口穩定、住宅剛性需求強，含金量相當高。從產業與交通雙重支撐來看，「漢寶捷運學府NO.5」在通勤時間、生活圈、品牌與規模上具備完整優勢。

從市場價格觀察，中和近年房價持續補漲，「漢皇方圓」成交均價突破每坪120萬，而永和多數新案早已站上三位數。即便在整體買氣較為平淡時，同屬萬大中和線題材的「大同新紀元」即展現穩定銷售成績，反映捷運沿線具有持續吸客能力。陳衍豪認為，品牌深耕的建商在中和尤其具優勢，漢寶在雙和多年布局，使購屋族對其產品接受度更高。

新案熱舊案穩 吸引首購族

中和今年底至明年可望推出多個重量級新案。住展發言人陳炳辰指出，中和房市向來由在地自住客支撐，買氣穩健，但高單價產品因購屋族對價格敏感度高，銷售壓力相對較大。不過捷運、品牌與地段確實讓部分案子提前累積買氣，使市場呈現「指標案未發先熱、既有案穩定吸客」的雙軌格局。

陳炳辰盤點近來中和案指出，中和有多個建案可望在今年底、明年初推出，受矚目的個案有寶亞中和路案，基地鄰近中和國小運動場與環狀線中和站，但能否於年底前推出仍存變數。此外，亞昕、家泰與寶亞三方合建案位於南勢角至景安站之間，捷運優勢強，總銷上看80億，也被視為區域內極具分量的即將登場案。積穗地區的兆璞案則因鄰近積穗國中，成為另一個市場關注焦點。

已公開的新案則在近期陸續亮相。「東瑩玥光」鎖定積穗生活圈，以兩區銷售、總銷50億的規模承接剛性需求；「冠德K-Tower」位於秀朗橋站附近，主攻商辦市場，總銷約24億，是中和少見的成屋商用產品。

陳炳辰分析，中和本身為「雙北第一環行政區」，地理位置接壤台北市，但房價仍較為親民，如積穗等地區的均價對首購族具有吸引力。加上在地建商品牌深耕、產品規劃多以中小坪數為主，使中和得以維持穩健買氣。他提醒，高價位產品要突圍，仍需仰賴稀缺性條件與珍稀基地，以避免因價格因素降低去化速度。

非核心區翻紅 末端站領漲

市場熱度不僅源自捷運題材，也來自永和需求大量外溢。馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，永和近年新案稀少，迫使購屋族將購屋目標轉往中和，尤其是生活圈連動明顯、具捷運直達性的區位，如頂溪站附近的案子更是受青睞。他並指出，捷運效益對基期低的中和非核心精華地帶不動產助漲效應更為顯著，連城錦和站周邊過去屬於房價凹陷區，但在萬大中和線帶動下補漲速度明顯。

興建中的捷運萬大中和線近一年房價強漲站點出爐，據實價資料顯示，萬大中和線工程9個站點中，近一年以中正紀念堂站周遭房價最高，每坪均價達到117萬

至於為何「連城錦和」、「中和高中」、「莒光」三站成為近期漲勢最亮眼的區段，全向科技房產中心總監陳傑鳴分析，主因有三：第一，三站皆屬萬大中和線末端站，具備「進可攻、退可守」性質，房價基期相對北市與永和核心生活圈更低，在萬大線通車利多越來越接近實現的狀態下，市場反應更快。第二，這些站點周邊可開發腹地較多，包含舊廠房改建、舊社區換屋需求強，帶動新案價格與區域行情同步墊高。第三，工程進度明確後，自住客提前卡位，使交易量能更為穩健，因此，即便在今年整體房市低迷下，依然有「逆勢上漲」的優異表現。