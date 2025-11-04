搶搭雙11風潮 陳由豪、酒店大亨土地及漁船、名車將拍賣

〔記者吳昇儒／基隆報導〕行政執行署宜蘭分署搶搭雙11購物節風潮，將於當天拍賣欠稅大戶前東帝士集團總裁陳由豪位於基隆、新北的6區土地共288筆及蕭姓酒店大亨位於猴硐的5萬餘坪土地。此外，還有許多積欠營業所得稅、勞健保、交通欠款大戶的漁船、房產、BMW、LEXUS轎車，歡迎民眾於11月11日前往基隆辦公室參加拍賣。

宜蘭分署指出，前東帝士集團總裁陳由豪多年前潛逃中國，卻積欠我國4億元債務，被列管為欠稅大戶，經查其名下位於基隆市七堵區及新北市瑞芳、雙溪、萬里區土地合計共288筆，將以底價各6.8億、9.1億、2.6億、7.2億餘元分4標進行首拍。

廣告 廣告

而基隆地區欠稅大戶第一名欣偉傑建設公司(前身為羅傑建設)，因積欠營利事業所得稅等1.2億餘元未繳納，其位於安樂區某高級社區內的平面車位，也將以底價177萬元進行4拍。

此外，蕭姓酒店大亨於2004年離世後，其子女均拋棄繼承，遺產稅585萬餘元無人處理，其名下新北市瑞芳區新猴硐段351地號等共9筆約5萬7850坪山坡地，本次將以底價1億5245萬元合併拍賣。

一名郭姓男子因欠房屋稅未繳，其名下位於基隆市信義區的「田園調布」房屋，也將進行2拍，底價為1260萬元，平均每坪僅需33萬餘元。

另有一名楊姓船主因積欠勞健保及勞動力發展署欠款31萬餘元及漁會貸款未繳納，名下38.05噸「源發66號」漁船，將以底價365萬元進行首拍。

此次拍賣中，還有交通欠款大戶張女LEXUS車輛、欠繳勞健保欠款卓男BMW車輛、世紀糕點興業有限公司甜點冰櫃等，歡迎有興趣民眾歡迎到場競標。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台北信義區豪宅雙屍案手機解密 創投富少與女藥頭關係曝光

烏日火警母女1死1傷！變態租客拒搬還縱火報復 倒車撞屋阻斷逃生

民眾闖軌道遭南北向2列車撞擊 台鐵嘉義-南靖恢復雙向通行

世界大賽》向小葛雷諾輕點帽沿致意一幕 山本由伸獲球迷瘋狂點讚

