搶攻上半年旅遊商機 雄獅推限時長榮7折起再送eSIM

【記者許麗珍／台北報導】搶攻2026上半年旅遊商機，雄獅旅遊(2731)宣布與長榮航空(2618)聯手推出機票限時優惠，活動期間1月26日起至1月31日下單機票再贈送eSIM。鎖定1月26日至6月30日出發檔期，日本神戶來回機票搶購價僅6,999元起是原價6折，美西、東北亞及東南亞等熱門航點也享7 折起優惠。

此外，雄獅APP 與中國信託信用卡也推出專屬回饋，最高可折抵1,000元，為旅客省下可觀旅費。

廣告 廣告

針對國人最愛的東北亞旅遊，雄獅此次首推「超殺快閃」活動，日本神戶航線每日限量釋出優惠機位，來回含稅價僅$6,999，相當於原價6 折，是前往關西地區旅遊的高CP 值新選擇；大阪航線祭出最優7折價；東京、沖繩、札幌、仙台、首爾、釜山等熱門城市享有8折起。

活動期間內購買日本線機票，再加碼「天天抽免費日本當地遊」，雄獅表示讓旅客不僅省機票，還能豐富當地行程體驗。除了日韓航線外，東南亞全線、美西航線包括洛杉磯、舊金山、西雅圖也全面同步優惠，最低至少8折起，滿足不同族群的旅遊需求。

為回饋消費者，雄獅旅遊更祭出第二重優惠，天天登入雄獅APP，即可領取專屬長榮航空800元折扣碼；或搭配中國信託信用卡購買長榮機票，限定加碼折扣碼，最高折$1000元。

雄獅旅遊 1/26 起限時6天，開搶長榮神戶 6,999 元機票。雄獅旅遊提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

優格姊姊10年婚姻觸礁「離婚協議簽好」 老公發聲挽回

許聖梅爆2026演藝圈2大預言 女神淪小三、歌王婚變

驚！直升機殘骸就在日本阿蘇火山口內 「先遣隊」緊急上山搜尋

