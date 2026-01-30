搶攻亞洲資管中心 台南宣布籌設「金融特區」鎖定中西、安平

南市財税局副局長陳家慶說明台南亞洲金融中心計畫。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市成為繼高雄市後第2個規劃成立金融專區的縣市！為響應金管會推動「亞洲資產管理中心」政策，台南市政府今(30)日正式對外宣示，將評估以中西區及安平區作為示範據點(實際範圍仍待與金管會協商確認並公告)，籌設「台南金融特區」。市府期盼結合台南深厚的歷史金融底蘊與現代港灣優勢，打造具在地特色的金融生態系，吸引高資產族群與企業資金回流投資台南，為城市發展注入新動能。

市長黃偉哲指出，台南人一向低調卻深具實力，過去不少資金選擇流向海外金融中心。此次籌設台南金融特區，正是要留財引資回台南，建構完善且具國際競爭力的金融服務環境，讓資金根留台南，為地方長期發展挹注動能，也讓國際看見台南的產業實力與城市潛力。

副市長趙卿惠則指出，台南不僅是文化古都，也是全球半導體與高科技產業重鎮，未來更將朝「南方財富管理門戶」邁進。市府將憑藉台南豐厚的「隱形冠軍」產業實力與世家財富基礎，推動法規鬆綁與高階理財工具試辦，協助南台灣財富管理從過去的「藏富於民」，逐步走向「專業管財」。

財政稅務局說明，台南金融特區將對標國際金融中心，規劃導入國際金融業務、高資產業務與跨境金融服務三大核心，提供包括國際金融一站式服務、私人銀行、家族辦公室及跨境理財服務等共22項金融業務內容。市府也將偕同金管會，提供金融機構設立OBU(國際金融業務分行)、OSU(國際證券業務分公司)及OIU(國際保險業務分公司)相關租稅優惠與行政支持方案，提升進駐誘因。

財政稅務局長李建賢表示，金融特區獲金管會支持設置後，將有助引進國內外資金落地台南，並可與科技產業、綠能建設及長照政策形成良性串聯，透過專業金融工具與私募投資機制，促進國際資本精準對接台南產業需求，帶動產業升級，強化台南在全球供應鏈中的關鍵地位。

台南市府今日宣布準備設置「亞洲資產管理中心」，將評估以中西區及安平區作為示範據點。(記者洪瑞琴攝)

