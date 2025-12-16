搶攻交換禮物商機 百貨祭優惠

記者古可絜／綜合報導

耶誕佳節將至，節慶送禮需求升溫，百貨公司紛紛推出多元耶誕禮品搶攻市場，從美妝、居家選物到美食甜點應有盡有，品牌業者結合限定包裝、優惠活動與主題陳列，滿足不同族群的送禮需求，讓耶誕節成為分享祝福、凝聚情感的重要時刻。

天母SOGO提供眾多打造居家耶誕儀式感必備商品、彩妝香氛及寒冬必備的保暖衣物。另有うなぎ四代目菊かわ明太子鰻魚三吃、魚卵鰻魚丼、新東陽耶誕火雞等，提供消費者更多聚會饗宴新選擇。

誠品南西店推出甜點耶誕禮盒，包含天母可麗露名店「花磚甜點」攜手譽為最強起司蛋糕的ChizUP，新竹法式手工甜點店MANO MANO同步亮相8吋耶誕樹蛋糕。誠品生活板橋日系咖啡廳小樽OTARU COFFEE有可愛薑餅人、耶誕鬆餅等可供選擇。誠品生活策劃Hobby Santa主題式交換禮物，即日起於誠品松菸、新店、480、臺南等指定店點，憑誠品點10點即可參與；平安夜當晚則推出公益限定耶誕月光影院，募得款項將贈予「小樹傳愛協會」，邀消費者於誠品生活松菸地下1樓戶外中庭共創美好回憶。

大葉高島屋則自即日起至25日，推出「轉出聖誕驚喜」活動，出示耶誕樹或造景的合影照片並單筆消費滿500元，即可獲得一次扭蛋機會。另即日起至30日推出全館5折起優惠活動，精選多款耶誕幸福選物，依不同送禮對象貼心推薦合適好禮，讓每份心意都能被好好傳遞。

大葉高島屋以「暖心聖誕」為主題，用不同的溫度堆疊專屬每個人的節日氛圍。（大葉高島屋提供）

誠品生活板橋小樽OTARU COFFEE聖誕節活動套餐。（誠品提供）