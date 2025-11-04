搶攻代理AI商機 思科推統一邊緣平台支援即時推理

（中央社記者吳家豪台北4日電）人工智慧（AI）發展迅速，能自主使用工具完成任務的代理AI（Agentic AI）正在崛起。網通大廠思科（Cisco）今天推出統一邊緣解決方案，把運算、網路及儲存整合至單一系統，預計今年底前上市，讓企業能在資料生成的邊緣設備上更簡單導入AI應用、進行即時推理。

思科發布新聞稿指出，今年預計將有75%的企業資料在邊緣生成並處理，邊緣運算已成為AI的新戰場。隨著AI工作負載從集中式的模型訓練加速轉向即時推理，傳統資料中心已難以滿足需求。

思科表示，代理式AI查詢所產生的網路流量，可高達聊天機器人的25倍。相較於傳統資料中心雙向傳輸數據的模式，AI工作負載需要模型和基礎架構部署在更接近資料生成與決策的位置。

思科全球總裁兼產品長巴特爾（Jeetu Patel）說，隨著AI代理和應用激增，它們自然會出現在更接近用戶互動與決策的地方，例如分公司、零售門市、工廠生產線及運動場館等，這些正是需要部署運算能力之處。

思科推出專為邊緣設備而設的平台，不僅是一個伺服器，更把運算、網路及儲存整合至單一系統，具備模組化及易維護特性。企業能在邊緣進行即時推理，支援代理式和實體AI工作負載，例如在生產線上執行AI，或是在銀行分行提供安全的數位服務。（編輯：楊蘭軒）1141104