搶攻伺服器、網通市場 華邦電推16奈米8Gb DDR4





記憶體缺貨中！全球半導體記憶體解決方案領導廠商華邦電子今日宣布，推出全新「8Gb DDR4 DRAM」，採用華邦自有先進 16奈米製程技術，提供更高速、更低功耗及更具成本效益的解決方案，適用於電視、伺服器、網通設備、工業電腦及嵌入式應用等多元市場。

華邦說明，儘管DDR5逐漸普及，許多產業仍倚重DDR4穩定成熟的生態系。華邦全新的8Gb DDR4 DRAM專為這些依賴DDR4平台的客戶設計，讓他們在維持既有架構的同時，仍能享有更快的資料傳輸速度與更強的系統競爭力。

華邦表示，身為台灣品牌，華邦具備從設計、16奈米製程開發到製造的完整自有能力，為工業級與KGD（Known Good Die）客戶提供穩定的供應鏈與專業售後支援。

華邦說：「DDR4仍是眾多市場的重要技術，我們全新的8Gb DDR4解決方案讓客戶能在成熟的生態系中獲得更高效能與更佳效率。結合16奈米製程的專業與高速特性，華邦協助客戶在滿足嚴苛運算需求的同時，降低系統總成本。」

華邦直言，16奈米製程節點在DDR4製造成熟度上樹立新標竿，兼具速度、可擴展性與效率，特別適用於壽命較長的應用。基於此平台，華邦目前亦正開發三款同製程產品，包括 CUBE、8Gb LPDDR4 及 16Gb DDR4，進一步擴展其次世代記憶體產品版圖。

此外，今（4）日台股大盤收27795.71點，小漲2.67點，而華邦電股價開盤一度下挫3.41%到53.9元，而後又反彈上漲來到58.9元，最後以57.8元作收，漲幅3.58%。

