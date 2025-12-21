搶攻億元年菜商機 鄧師傅功夫菜全通路布局

記者李靜音/高雄報導

迎接2026馬年春節，年菜外帶與宅配市場戰火正式點燃！深耕高雄41年的人氣台菜名店「鄧師傅功夫菜」，2026年年菜銷售兵分三路搶市，鎖定高雄八家門市、電商與量販超市超商通路全面布局，讓全國各地消費者都能輕鬆把名店功夫菜端上年夜飯餐桌。

此次由榮獲 「亞太餐飲十大名廚」殊榮的鄧至廷廚藝總監領軍專業廚藝團隊，精心研發重磅推出五款六至七道式的「2026年菜饗宴套組」，以澎湃份量一次備齊經典圍爐滋味，涵蓋家庭圍爐、個人蔬食與除夕熱取等多元需求，不僅去年首度推出即熱銷完售的「除夕年菜熱取組」限量回歸，更體貼不同家庭族群的圍爐需求，推出4,288元起多種價位帶的宅配年菜三大人氣套組，以及為了照顧蔬食族群特別開發的「蔬食饗宴組」，並將銷售通路擴展至加拿大華人超市，目標銷售8萬件、年成長20%，也展現台菜品牌從在地深耕走向國際市場的企圖心與完整實力。

廣告 廣告

今年「鄧師傅功夫菜」宅配年菜三大人氣套組，主打鮑魚、烏參、花膠等奢華海陸食材，以七道海陸喜氣大菜組成豐盛團圓桌，讓忙碌的現代家庭無須費時張羅辛勞下廚，簡單復熱就能輕鬆上桌，全家團聚共享年菜美饌。包括：用料頂級、象徵闔家富貴的「富貴豪華組」8,188元、歷年銷售冠軍「經典人氣組」6,588元、以及高CP值首選「山珍海味組」4,288元，搭配多達30款單品年菜，不管大家族或者小家庭都可以靈活搭配

高雄三家街邊門市、五家百貨門市及「鄧師傅功夫菜」電商平台即日起至2026年1月29日開放預購，官網消費滿3,600元免運、滿4,800元前 500 組加贈熱炒吧三盒（價值375元）、滿6,000元現折300元；此外更祭出2026年1月16日前消費滿額再享早鳥優惠，單筆滿6,000元輸入折扣碼【FBV100】再折100元，多重好康齊發，預期將為2026年菜市場再掀搶購熱潮。

「鄧師傅功夫菜」，2026年年菜銷售兵分三路搶市，鎖定高雄八家門市、電商與量販超市超商通路全面布局，讓全國各地消費者都能輕鬆把名店功夫菜端上年夜飯餐桌。(業者提供)

鄧至廷廚藝總監領軍專業廚藝團隊，精心研發重磅推出五款六至七道式的「2026年菜饗宴套組」，以澎湃份量一次備齊經典圍爐滋味，涵蓋家庭圍爐、個人蔬食與除夕熱取等多元需求。(業者提供)