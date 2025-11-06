搶攻全球淨零商機！ 國際綠能採購團走進沙崙科學城





為搶攻全球淨零轉型商機，沙崙智慧綠能科學城昨日迎接經濟部國際貿易署委託外貿協會帶來的國際綠能買主團參訪交流，與臺南在地亮點綠能廠商面對面互動，展現沙崙作為臺灣綠能創新樞紐的國際能量。

市長黃偉哲說，臺南擁有日照及產業聚落優勢，因此沙崙智慧綠能科學城結合該先天優勢，打造全臺唯一以綠色科技作為發展主軸的科學城，不僅是國家「5+2 產業創新計畫」中的綠能核心基地，匯聚中央研究院、工研院、國研院等三大法人研發能量，還是全國首座AI產業專區的落腳處，更是中央「大南方新矽谷」方案的核心，能源技術、氫能應用或能源創新實證上，皆走在全國前端。

經發局局長張婷媛指出，沙崙智慧綠能科學城已進駐超過百家綠能與智慧科技團隊，形成全國具代表性的綠能創新示範場域與科技產業聚落。透過此次國際採購團交流，不僅讓世界看見臺南在綠能的「成績」，以科技帶動綠能的前瞻發展更讓人見證臺南創新的「實力」，更加鞏固沙崙在串聯全球綠能產業鏈的重要節點角色。市府將持續以實際行動落實淨零轉型的世界公民責任，支持企業拓展海外市場。

經濟部國際貿易署為協助臺灣中小企業拓展海外市場，今年委託外貿協會在北、中、南舉辦三場「2025 Taiwan Select 全球搶單大會」，並安排國際買主參訪地方產業聚落，促進深度交流與新商機。外貿協會此次安排的海外採購團來自歐亞、中南美洲及非洲，共有超過160家國際買主來台採購機械、五金、汽配、醫療器材、資通訊與綠能環保設備等產品。其中，沙崙智慧綠能科學城在能源轉型創新技術的研發示範與產業聚落代表性，被選為重點參訪地點，此次特別安排以太陽能產業為主的綠能買主，實地走訪園區，了解綠能研發與應用現況。

沙崙人工智慧產業專區管理辦公室指出，園區亮點廠商向這些國際買家展現沙崙的綠能創新成果：氫豐綠能展示氫燃料電池整合方案，呈現臺灣在氫能應用上的領先技術；儲盈科技推出智慧儲能系統與能源調度平台，協助企業提升綠能利用效率；台灣節能膜公司分享高效能建築節能技術，為淨零建築提供新解方。國際買主對臺南廠商的研發實力與創新應用一致表達高度肯定，現場交流熱絡，為後續商機合作奠定良好基礎。未來將持續厚植「能源轉型 × 科技創新」雙引擎的動能，打造臺灣在全球永續能源發展的新典範。

