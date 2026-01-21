搶攻北美邊緣AI與5G商機 光寶宣布每股54元公開收購宇智網通至少兩成股權
看好邊緣AI發展將帶動美國5G FWA的成長性，光寶總經理邱森彬宣布，董事會通過擬以每股54 元、公開收購上櫃網通業者宇智網通已發行普通股股份，預定最低收購數量為該公司已發行股數 20％、最高100％，將全部以自有資金因應。
光寶董事會通過公開收購宇智網通股權，預定最低收購數量為 7,538,820 股（約佔宇智網通已發行股份 20%），以37,694,100 股為最高收購數量（約佔宇智網通已發行股份100%），公開收購期間自 2026年1月23日起至 2026年3月12 日 止。本次公開收購條件成就，須以實際應賣股數達最低收購數量門檻。
邱森彬表示，AI由雲端往邊緣前進，不斷推升邊緣運算和 AI 應用需求，並帶動行動網路流量亦同步迅速成長，光寶看好，北美固定無線接入 FWA （Fixed Wireless Access）市場規模每年有機會成長18～20％，在董事會宣布將公開收購宇智網通前，已經與對方談了一年，宇智網通董事長袁允中、也宇智的是大股東，持有7.8％股權的他已應賣。
宇智網通為上櫃公司，主要客戶包括美國電信業者與國際網通設備大廠，過去幾年營收規模多在20億元上下，2025年前三季毛利率約17％、EPS為2.27元。而在資金方面，光寶財務長林建忠表示，就算100％收購也只花20億元現金，光寶自有資金即可因應。
光寶認為，透過宇智網通 FWA 產品、技術、人才，以及其經驗豐富的研發團隊，將能提供更完整的 5G+ 連接產品組合，涵蓋路由器、交換機、小型基站及固定無線接入，宇智網通的產品能力與客戶資源並加速光寶市場拓展，綜效可期。在雙方合作洽談過程中，光寶透露，袁允中期許透過本次與光寶的結盟，整合彼此的資源和團隊，加速實現產品創新與次世代技術突破。
