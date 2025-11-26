搶攻千億級移工經濟圈！統振不只做金融匯兌，「移工機票」為何也大獲好評？
以代理電池起家的統振（6170）近年積極轉型，大舉搶攻「移工經濟」，從通訊、金融匯兌到旅運全都包辦，今年才剛切入的「移工機票」已經大有斬獲，旅行社早早邁入獲利狀態，統振看好相關業務成為另一項重要獲利引擎，未來也計畫拓展其他生活服務，加速布局千億級移工經濟圈。
統振今（26）日召開法說會，總經理何明哲指出，隨著台灣移工人口持續增加、薪資水準提升、合法管道滲透率提高與FinTech 加速普及，統振以「金融科技金流」、「電信事業」、「流通事業」三核心策略推動營運升級，並以金融科技金流業務為重心，打造以「Q生態圈」為主軸的整合式金流服務平台。
何明哲表示，統振自2019年啟動金融科技創新實驗、2021年取得外籍移工小額匯兌許後，QuickPay 跨境匯款 APP 成為公司金融科技業務的主要成長引擎，隨著品牌能見度提升及服務場景擴張，會員數、匯款筆數與使用頻率持續增加，並逐步串連匯款、旅運與生活服務，帶動統振第三季單季合併營收達 8.13 億元，季增 3.57%、年增 10.40%；歸屬母公司稅後淨利 1.55 億元，季增 99.90%、年增 215.20%，EPS 1.60 元。
其中，營業利益的貢獻主要來自於金融科技的金流服務平台，不僅反映移工匯市的核心業務保持穩健擴張，也驗證統振在主要移工小額匯款市場的龍頭地位。
跨境匯款需求強勁 QuickPay 穩固市場領導地位
根據勞動部與金管會最新統計，截至2025年9月底，台灣合法移工已達85.9萬人，而且今年上半年匯款總筆數約580萬，年度相關小額匯出與在台消費所帶動的資金總量推估有機會上看新台幣1000億元，市場規模具備長期成長性。
何明哲說明，移工跨境匯款市場過去多依賴地下匯兌或中介代辦方式，不僅匯率不透明，也存在時間、地點限制，統振在台灣五家合法業者中，QuickPay 以健全的法規遵循制度、廣泛通路布局與語言友善度，在市場中取得明顯競爭優勢。隨移工金融需求持續攀升，公司也同步強化跨國資金池管理與匯率調度能力，確保匯款高峰期仍能維持穩定、充足的資金水位，支撐整體服務運作。
何明哲表示，QuickPay藉由深度整合「平台資訊流」、「便利商店系統」及「海外預備資金池」三大核心架構，實現匯款 30 分鐘內到帳的效能，更為移工打造出前所未有的便捷與安心匯款體驗。自金融科技沙盒階段起，公司便打造符合 KYC 與 AML 要求的 QuickPay APP，並支援四國語言、串接全台超商通路，協助用戶免受時間與地點限制，大幅提升匯款的便利性、普及性與操作體驗。
同時，為全面提升安全防護與法遵韌性，QuickPay 落實全時段交易監控以及駭客攻防應變機制，並強化系統在資料保護、異常偵測與風險管理上的完整性。透過科技便利與法遵資安雙軸並進，讓QuickPay 能有效確保每筆交易都在最高標準的安全框架下進行。
每年「移工票」需求至少30萬張
何明哲提到，「Q生態圈」的另一項重要布局為機票與旅運服務，統振透過 QuickPay 生態系延伸並成立「快速購旅行社」與「Q Go」App 切入移工機票與旅遊市場，推出「移工票」服務，使用者需通過工作證驗證方能購票，確保規範合一。
在此基礎上，統振與票務中心及航空公司合作，提供相較傳統更優惠、資訊透明度更高的購票流程，並可自行查詢航班時段與票價區間，使移工能依需求自主安排返鄉行程，改善過去訂票流程不透明的市場結構。
市場人士分析，對於航空公司來說，白天、晚間的航班成本應該相差不遠，在一般遊客、商務人士的消化下，白天機票很好賣，價格也比較高，許多移工傾向搭乘「紅眼班機」，航空公司當然也希望可以順利清倉。
然而，在資訊不對等的情況下，想要從中賺取價差的仲介會以話術「綁架」移工，誘導他們只能購買特定時段、相對昂貴的機票。如今，統振的服務可讓移工自主選擇，透過彼此「吃好逗相報」的擴散力，很快就打響知名度與提升信任感。
以台灣約85萬名移工估算，平均三年返鄉一次，每年機票需求至少達30萬張。何明哲指出，在匯款本業龐大客群導流之下，機票與旅運服務可望成為繼移工匯款之後的中長期成長引擎，進一步強化Q生態圈的整體營運動能，未來也將持續擴大合作夥伴並加強行銷曝光，提高使用率與整體營收規模。
何明哲強調，公司並未以價格競爭或海外複製商模作為業務擴張主要策略，而是強化服務品質與操作體驗。公司在資金池管理、匯兌調度及資安防護等面向投入相當資源，透過即時調整匯率、加快入帳速度及強化 AML/CFT 控制流程，使平台能在大量交易狀況下保持穩定。
擴大移工生活服務版圖 持續提升Q生態圈滲透率
展望未來，統振維持審慎樂觀，公司的核心價值與長期競爭優勢奠基於對移工剛性需求的深度理解與Q生態圈的策略布局， Q生態圈將依循移工的金流與生活軌跡持續擴大服務範圍，並結合移工固定的月度支出模式，使匯款、旅運與通訊服務能形成更緊密的導流循環，進一步提升單一客群的整體價值。
何明哲指出，在台灣少子化與高齡化推動移工需求持續攀升的背景下，統振同步強化東南亞人才布局，目前團隊已經涵蓋印尼、越南、菲律賓與泰國專業人員，確保從語言到文化的服務設計能貼合不同市場需求。
面對印度移工市場的開放進程，統振將待政策與媒合體系完備後，以語言服務與系統介接的快速導入提升進入效率並降低前期成本。
此外，統振持續優化會員導入流程，讓金融科技平台從跨境匯款工具逐步擴增為移工日常金融與生活服務的核心平台，使統振能從金融科技、旅運與生活消費場景的整合規模，成為統振在台灣移工服務市場的知名品牌。
